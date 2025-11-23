El Algeciras CF - Sanluqueño de Primera Federación, en directo

\u00a1Buenos d\u00edas! El Algeciras CF recibe este domingo a las 12:00 horas en el Nuevo Mirador al Atl\u00e9tico Sanluque\u00f1o en la 13\u00aa jornada liguera del grupo II de la Primera Federaci\u00f3n. Los rojiblancos, con 15 puntos, pretenden poner tierra de por medio sobre los puestos de descenso y sobre un rival directo como el Sanluque\u00f1o, con 11 puntos y metido en la zona peligrosa de la clasificaci\u00f3n. Los algeciristas vienen de un empate en Torremolinos y de una victoria anterior en casa ante el Antequera. El Nuevo Mirador se ha convertido en el mejor aliado de un Algeciras que ha ganado sus dos \u00faltimas apariciones ante su afici\u00f3n. Javi V\u00e1zquez, el t\u00e9cnico rojiblanco, recupera a Iv\u00e1n Turrillo y mantiene las bajas de Javi Avil\u00e9s, Samu Casado, Jony \u00c1lamo y Eric Montes. El Sanluque\u00f1o llega tras un empate en El Palmar que cort\u00f3 una sangr\u00eda de cinco derrotas consecutivas. Los de Jos\u00e9 P\u00e9rez Herrera llevan siete jornadas sin lograr un triunfo. La previa: Una oportunidad para poner tierra de por medio