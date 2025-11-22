Una oportunidad para poner tierra de por medio

El Algeciras CF recibe este domingo a las 12:00 horas al Atlético Sanluqueño en la 13ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. Tras el empate en Torremolinos y la victoria anterior ante el Antequera, el equipo de Javi Vázquez tiene la oportunidad de poner tierra de por medio con los puestos de descenso ante un rival directo, un Atleti metido en el pozo y muy necesitado de puntos. Los rojiblancos llegan con 15 puntos, dos por encima del peligro y con cuatro más que los de Sanlúcar, aunque en esta Primera Federación un par de resultados lo ponen patas arriba todo.

El Algeciras recupera al eterno capitán Iván Turrillo, que cumplió sanción por acumulación de amarillas y probablemente vuelva al once por Joe Riley, uno de los jóvenes que ha ganado peso en la rotación. "Turri es muy importante para nosotros porque nos aporta muchísimas cosas al grupo", reconoció Vázquez en la previa, aunque el técnico recalcó que "este equipo ha demostrado que puede competir con cualquiera en el once".

Los rojiblancos, sin castigados esta jornada, mantienen las bajas de Javi Avilés, Jony Álamo y el portero Samu Casado. "Samu Casado va a depender de sus sensaciones", dijo el míster sobre la posibilidad de que vuelva ya o la semana siguiente a la convocatoria. Además, Eric Montes aún no está para competir aunque en Torremolinos ya formó parte de la expedición y es probable que esté en el banquillo. "Está en proceso". Así pues, el once no debería distar demasiado del más reciente con la incorporación de Iván al centro del campo. "A veces te apetece más mantener el once, otras más rotar, pero seguimos trabajando los niveles de confianza no solo para competir ahora, también a largo plazo y tener enchufado a todo el mundo", explicó el entrenador.

Alineaciones probables Algeciras CF: Iván Moreno; José Carlos, Aleix Coch, Mayorga, Tomás, Óscar Castro, Rastrojo, Iván Turrillo, Manín, Juanma y Obeng. Atlético Sanluqueño: Kudakovskiy; Raúl Sola, Julio, Adri Castellano, Trapero, Kikín, Gallastegi, Ntji Tounkara, Rodri Val, Zequi Díaz y Barea. Árbitro: Alejandro Clemente Ortuño (Yecla). Hora: 12:00 (13ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, en directo por las plataformas televisivas y de streaming, y por el minuto a minuto de Europa Sur). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Precedentes: El Algeciras no conoce la victoria como local ante el Sanluqueño en Primera Federación. El último triunfo rojiblanco, hace una década en la desaparecida Tercera.

Javi Vázquez ha vuelto a saborear una semana de provecho en La Menacha: "Como siempre, intentar aislarnos rápido del resultado, sacar el jugo y mejorar y ajustar", sintetizó el técnico, que ha preparado con las máximas precauciones por mucho que el Sanluqueño atraviese un momento delicado: "Nos tiene que dar igual dónde jugamos o contra quién jugamos, esta categoría te demuestra que da igual el nombre del rival y yo no creo mucho en las rachas. Me es indiferente que un equipo venga de ganar cinco partidos o de perderlos, tenemos el mismo respeto al Sanluqueño que a cualquier otro rival", manifestó.

"El Sanluqueño, no hace muchas semanas, era líder haciendo cosas muy parecidas. Esta es la preciosidad de la categoría", prosiguió Vázquez. "No pensamos en las rachas de las rivales, pensamos en lo que hacen bien y en sus posibles carencias. Aquí si no vas al cien por cien estás muy lejos de ganar", advirtió el algecirista.

Vázquez entiende que el Algeciras se ha hecho fuerte desde una madurez defensiva: "Parece que en el fútbol actual hay que salir a presionar todas, hay que tener siempre el balón... Pero defender, ser compactos, no solo es importante, sino que solo los equipos que defienden así son los que consiguen los objetivos a final de temporada. Parece que si se defiende está mal visto, somos modas. Defender bien es un gran éxito", argumentó el madrileño, cuyo Algeciras encadena dos porterías a cero en el Nuevo Mirador que se tradujeron en sendas victorias.

Los rojiblancos han pasado por diferentes experiencias en las doce jornadas anteriores, lo que para el técnico es un "bagaje importante" que ha enriquecido al platel: "Hemos competido bien siempre y me gusta porque tenemos muchas herramientas para los partidos que nos planteen de diferentes maneras". "A día de hoy, estar en la misma distancia de arriba que de abajo, habla bien de la categoría y de nosotros, que habiendo vivido momentos difíciles, otro equipo se podría haber caído y nosotros no", reflexionó.

El Algeciras busca la que sería su tercera victoria seguida en el Mirador: "Nos motiva especialmente jugar delante de nuestra afición. El otro día fue la hostia en Torremolinos, sentir que eras como local. Tenemos una bonita responsabilidad, competir de una manera digna por aquellos que amarán al Algeciras hasta el día que se mueran", destacó.

Vázquez, siempre con una mirada optimista, se toma con humor el hecho de que su equipo no haya conseguido aún mandar en un encuentro por más de un gol: "Si algún día somos capaces de ganar algún partido por dos goles, pues será la hostia llegar a los últimos minutos con algo de tranquilidad", dijo con una sonrisa. "Si no, pues a saborear los descuentos de trece minutos. Yo los disfruto mucho".