El Algeciras, con motivos para recelar del Sanluqueño

El Algeciras CF recibe este próximo domingo al Atlético Sanluqueño (12:00), a un Sanluqueño en crisis que lleva siete jornadas sin ganar. Sin embargo, los rojiblancos harían bien en olvidarse de la clasificación y las rachas porque delante van a tener a un rival al que últimamente se le ha dado fenomenal el Nuevo Mirador. Los algeciristas no conocen la victoria contra los verdiblancos como locales en la Primera Federación, pero es que además hay que remontarse una década para encontrar la última alegría del algecirismo en un duelo Algeciras-Sanluqueño de competición oficial.

Los precedentes invitan a recelar de un enfrentamiento de rivalidad provincial que siempre ha estado presidido por el buen ambiente entre las aficiones, por dos hinchadas que suelen convivir amistosamente en las previas, ya sea en el Mirador o en Sanlúcar, una visita obligada siempre por su gastronomía. Dentro del terreno de juego, el Sanluqueño ha sido capaz de puntuar en sus últimas cinco visitas al estadio del polígono de La Menacha en hasta tres categorías diferentes. Hagamos un poco de historia reciente.

El Atleti guarda buen recuerdo del Nuevo Mirador, ya que en marzo de 2021 logró su histórico primer ascenso a la Primera Federación. Aquel 21 de marzo el Sanluqueño hizo el pasillo a un Algeciras ya campeón de grupo a las órdenes de Salva Ballesta en aquella temporada en la que todo el fútbol español no profesional se reestructuró de los pies a la cabeza. La antigua Segunda B pasaba página tras el coronavirus y la temporada 2020-21 iba a parir toda una nueva estructura de escalafones. Tras sellar su ascenso en La Línea la semana anterior, el Algeciras pagó la resaca y se vio sorprendido por el Atleti (2-3). Arasa, Edu Oriol y Armental allanaron un triunfo para la historia verdiblanca. En aquel encuentro debutó con el Algeciras un chico de 16 años llamado Álvaro Leiva que unos meses después pondría patas arriba la categoría de bronce.

Ya en Primera Federación, el Sanluqueño venció con contundencia (1-3) en la temporada 2021-22 de estreno de la categoría. El equipo dirigido entonces por Iván Ania atravesaba un bache que se notó en un partido en el que los rojiblancos fallaron un penalti y se adelantaron. Los de Sanlúcar dejaron frío a los locales en una gran segunda mitad.

Tras un año de paréntesis en el que los verdiblancos bajaron y subieron, el reencuentro dejó un empate (1-1) en la 2023-24, un partido recordado por aquella ocasión que David Martín falló a puerta vacía en el minuto 94. El mismo resultado se dio la pasada andadura 2024-25, cuando los rojiblancos fantasearon por un momento con su quinta victoria seguida y coquetear con el playoff... pero Luis Vacas dio un punto a los visitantes.

Máiquez, con Víctor González detrás, en el Algeciras-Sanluqueño de la 2014-15. / Erasmo Fenoy

Antes de esta época más reciente, el Algeciras y el Sanluqueño se toparon con regularidad en la desaparecida Tercera División. La última vez, en la campaña 2017-18, se dio una igualada sin goles (0-0) en un partido con poco fútbol a comienzos de liga. Era el Algeciras de José Antonio Asián que acabó luchando por el playoff de ascenso en Ibiza.

Para rescatar la última victoria algecirista en casa ante el Sanluqueño hay que irse al 2-1 de la temporada 2014/15. Corría marzo de 2015 cuando el Algeciras de Baldomero Hermoso Mere tumbó a un correoso Atleti con goles de dos algecireños como Javi Chico y Willy. Aquella plantilla que se proclamó campeona del grupo X con más de 100 puntos y logró el ascenso a Segunda B estaba nutrida por un buen número de jugadores de la tierra como Máiquez, Berlanga, Mario, Benítez, Antoñito, Antonio Jesús o los mencionados Willy y Javi Chico, además de Iván Turrillo en proceso de convertirse en el eterno capitán albirrojo.