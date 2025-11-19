Joe Riley se sube al carro del Algeciras

Poquito a poco, Riley se ha ido haciendo un hueco en el Algeciras CF de Javi Vázquez. El centrocampista ha ganado peso en la rotación del equipo en el último mes y pico, y el pasado domingo en Torremolinos disfrutó de su primera titularidad como rojiblanco. El malagueño de Fuengirola, con raíces británicas, cumplió en una plaza complicada como El Pozuelo, donde seguramente había que meter la pierna más que mimar el balón. Su debut, además, tuvo el peso añadido de hacerlo sustituyendo al eterno capitán algecireño, Iván Turrillo, que lo vivió desde fuera al estar sancionado por acumulación de amarillas. Para Vázquez estuvo "espectacular".

Joe James Riley va dejando detalles en el Algeciras, consciente de que desde su rol de sub-23 está llamado a aportar piernas frescas, descaro y ser de alguna manera ese revulsivo tan necesario en una Primera Federación en la que los partidos se van ya por encima de los 100 minutos de juego. Javi Vázquez insiste cada semana en la previa en la importancia de mentalizar a su plantilla de la relevancia que deben tener los futbolistas que salen en la segunda parte, cuando casi siempre se deciden los puntos.

Riley ha participado en nueve de los doce partidos que ha disputado el Algeciras esta temporada, aunque el costasoleño ha ido incrementando su protagonismo en las últimas cinco jornadas, saliendo siempre desde el banquillo para aportar frescura, a excepción de la visita en Torremolinos, su primera oportunidad en el once y el máximo de minutos en un mismo encuentro.

El fuengiroleño acumula 178 minutos, pero da la sensación de que va a tener más cancha en adelante con la ausencia de Jony Álamo y las sanciones que se irán acumulando hasta el final de la primera vuelta. En Torremolinos, sin ir más lejos, el entrenador apostó por Riley antes que por Dani Garrido, un futbolista más experimentado y que tuvo sus ocasiones como titular. Sin embargo, el de Logroño no está terminando de enganchar esa regularidad ni de encontrar la versión que sí ofreció en Irún el pasado curso. El fútbol da muchas veces y todavía queda trecho por delante para que el Algeciras recupere a un Garrido que se sienta importante.

Javi Vázquez, al igual que el resto de entrenadores, sabe que necesita a una segunda unidad motivada para mantener el listón competitivo. Un once inicial sólido te puede dar varios partidos, pero una plantilla enchufada y con recambios competitivos es la que te conduce a los objetivos en mayo-junio. Ahora mismo, esa segunda unidad pasa por gente como Joe Riley, Víctor Ruiz, Garrido, Paris Adot, Ángel Gómez o Arauz, sin olvidar que más adelante podrán sumarse jugadores como Eric Montes, Samu Casado o Javi Avilés, sin las lesiones lo permiten. Además, los rojiblancos tienen a los jóvenes de la casa como Recagno, Manu, Adán o Raúl Vilches, aunque de momento el cuerpo técnico no ha dado un solo minuto a la cantera.

Riley sustituye a Juanma. / Andrés Carrasco

Del Betis al Cartagena

Joe James Riley (Fuengirola, 27/01/2005) aterrizó el pasado verano en el Algeciras tras haberse desligado del FC Cartagena, entidad en la que militó las dos últimas temporadas. El malagueño alternó el juvenil de División de Honor y el filial de los cartageneros en Segunda Federación en su primer año -2023-24-, tras el que renovó para ser uno de los puntales tras el descenso del senior B. El pasado curso, el hispano-británico disputó 33 partidos con el Cartagena B en la Tercera Federación. Riley superó los dos mil minutos e hizo un gol. Desde Cartagena recuerdan que el centrocampista llegó como refuerzo para el juvenil, pero desde el primer momento demostró su calidad en la pretemporada, lo que le sirvió para ser pieza importante del filial blanquinegro.

Joe James empezó en la cantera del Athletic Fuengirola y pasó por equipos clásicos de la zona como el Puerto Malagueño, Alhaurín de la Torre, Tiro Pichón y 26 de Febrero antes de dar el salto a las categorías inferiores del Real Betis. En Heliópolis disputó una campaña como juvenil en la Liga Nacional y después terminó su formación con el Calavera antes de su reciente etapa en Cartagena. En tierras murcianas se encontró en pleno reseteo deportivo tras el descenso del primer equipo a la Primera Federación.