El Algeciras y las camisetas que no llegan, pero sí se venden en Marruecos

Hay una pregunta que se hacen muchos aficionados del Algeciras CF prácticamente desde que comenzó la temporada 2025/26: ¿cuándo llegarán las camisetas a la tienda? Según pasan las semanas, son cada vez más los seguidores que se preguntan si podrán lucir o regalar la rojiblanca nueva antes de que acabe el año. Con diciembre, la Navidad y los Reyes casi encima, el club del Nuevo Mirador se encuentra ante una inmejorable forma de ingresos que no puede dejar pasar de ninguna manera. Lo contrario sería un desprecio a sus casi cuatro mil abonados y un clavo más en el ataúd de la gestión de una propiedad cada día más entre dicho entre la opinión popular.

Cumplida la 12ª jornada liguera de la Primera Federación, pasado ya el ecuador de noviembre, el algecirismo sigue sin noticias de las nuevas indumentarias de su equipo. Ni camisetas ni el solicitado polo de paseo... Algo anormal en una categoría prácticamente profesional y se puede decir que insólito en un Algeciras que hasta en su época más baja, en Primera Andaluza y con una directiva de andar por casa, vendía sus equipaciones al poco del comienzo de la temporada.

¿Qué está pasando esta temporada? Es la pregunta del millón y se antoja más difícil de explicar cuando el club cambió este verano de firma y se comprometió con una nueva marca a largo plazo. Es decir, razón de más para que el nuevo encargado de suministrar las camisetas hubiese querido empezar con buen pie y lo más rápido posible para ganarse a la hinchada.

El Algeciras rompió con Nike, una firma de primera línea mundial, que se vinculó a los algeciristas a primeros de julio de 2023 para dos temporadas tras el desembarco de Mac Lackey como nuevo propietario de la Sociedad Anónima Deportiva. El pasado 5 de julio el Algeciras oficializó su acuerdo con Capelli Sports hasta 2030. La institución se ligó con un contrato durante cinco campañas en un compromiso largo. A quienes especulan que detrás de este acuerdo hay otras conexiones, ya que Capelli se dedica también a la gestión de clubes en Europa.

La firma que diseñó las actuales camisetas del Algecias también es de Estados Unidos, de hecho está afincada en el corazón del gigante americano, en Nueva York. Se trata de una compañía nacida en 2011 por el GMA Group y está dedicada a la fabricación de calzado, ropa deportiva y otros productos relacionados con el deporte. La compañía ha desembarcado en Europa en los últimos años y se encuentra en plena expansión, no solo con los mercados de ropa, sino con implicaciones en los accionariados de varios clubes como se ha mencionado.

Las camisetas de la 2025/26 se hicieron de rogar. El Algeciras disputó la pretemporada con ropa de entrenamiento -algo no tan extraño- y el club reveló días antes del debut liguero en Tarragona la segunda equipación, la negra y gris oscura que lució el pasado domingo en el empate en Torremolinos. Esa indumentaria vio la luz el 27 de agosto. Hubo que esperar al estreno oficial en el Nuevo Mirador en septiembre para conocer fin el aspecto de la nueva rojiblanca, que gustó a la gran mayoría.

La segunda equipación del Algeciras esta temporada. / ACF

Son muchos los aficionados que, desde que vieron la nueva rojiblanca, están deseando hacerse con ella. Los meses han ido transcurriendo sin que nadie en La Menacha sepa precisar cuándo estarán las camisetas en la tienda oficial, una tienda que cambió de manos y ofrece diferente merchandising y regalos algeciristas... pero aún no puede vender lo más codiciado: las camisetas de juego y el polo de paseo. Las empleadas del club poco pueden hacer ante una cuestión que depende directamente de la dirección general que comanda Ramón Robert con el beneplácito de Mac Lackey, el accionista mayoritario, y del propio encargado de confeccionar y distribuir las equipaciones.

En Marruecos sí está en venta

Lo más curioso del asunto de las camisetas del Algeciras, por no calificarlo de desternillante, es que la rojiblanca de la temporada 2025/26 se puede encontrar y comprar desde hace bastante tiempo en Marruecos. Sí, al otro lado del Estrecho, a menos de una hora en coche de Tánger, hay un bazar muy conocido en las redes sociales que presume de disponer de la nueva indumentaria algecirista, la de Capelli.

Los Béticos de Asilah, que así es como se llama el bazar de la localidad marroquí, se han hecho virales en TikTok e Instagram por el sentimiento forjado con el Real Betis y por conseguir -quién sabe cómo- las camisetas de muchísimos clubes de Andalucía y del resto de España, incluso de los más humildes.

"Buenas tardes, los especiales, Aesira mare, aquí tenéis la camiseta del Algeciras. Ya está disponible, nueva colección, nueva camiseta del Algeciras", dice en uno de sus vídeos en perfecto castellano Mohamed, que se despide al grito de "Shiiiiiiraaaaaa".