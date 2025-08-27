El Algeciras presenta su segunda equipación, negra con estampados grises

El Algeciras CF ha presentado este miércoles la que será su segunda equipación oficial para la temporada, un diseño de la marca Capelli Sport que el equipo estrenará este viernes a las 21:00 en el partido de Liga en el Nou Estadi Costa Daurada frente al Nàstic de Tarragona.

La nueva elástica luce un tono negro con estampados en gris oscuro, acompañada por detalles dorados en el logotipo del fabricante, que contrastan con el escudo rojiblanco del club. El dorsal es de color blanco, con el escudo en rojo en la base de cada número.

Para presentarla en redes sociales, varios futbolistas del conjunto albirrojo posaron con la equipación y mostraron el brazalete de capitán que lucirá uno de ellos durante la temporada. Está previsto que el primer uniforme sea presentado la próxima semana antes de su estreno en casa con el partido ante el Marbella el domingo 7 de septiembre a las 12:00.