El Algeciras debutará en el Nuevo Mirador el 7 de septiembre a las 12:00 frente al Marbella

El Algeciras CF ya conoce la fecha y el rival de su estreno como local en liga esta temporada. Será el domingo 7 de septiembre a las 12:00 en el Estadio Nuevo Mirador, donde los albirrojos recibirán al Marbella FC en un encuentro que promete emociones fuertes entre dos equipos andaluces con aspiraciones en la categoría.

Tras el debut a domicilio frente al Nàstic de Tarragona este viernes, el conjunto dirigido por Javi Vázquez regresará a casa para presentarse ante su afición en un partido especial por lo que significa volver a jugar en La Menacha.

Para esa fecha se espera que el Nuevo Mirador presente un mejor aspecto tras las críticas que suscitó el mal estado de las instalaciones y del terreno de juego, como ha afirmado el CEO del club, Ramón Robert, en declaraciones a Radio Algeciras de la Cadena Ser: "Esta semana se llevará a cabo la limpieza integral de las cabinas de prensa y de los asientos para que estén en un estado óptimo de cara al estreno liguero en casa. El estado del césped también estará en perfectas condiciones", declaró.

"Este verano se nos quemó el regadío y vinieron a arreglarlo. Eso nos mató y hemos ido con la lengua fuera, el primer partido estará bien y hubiéramos querido que estuviera bien para este sábado, poco podemos decir y sí pedir disculpas", señaló Robert a Radio Algeciras.