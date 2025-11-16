Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 12ª jornada

La 12ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación reafirmó a un Atlético Madrileño más líder todavía. Los colchoneros se beneficiaron del duelo directo entre el Europa y el Cartagena, que se decantó por el equipo reveleación en el fortín del Nou Sardenya. El invicto Sabadell se reenganchó a la pugna por la cabeza y el Eldense ya está a las puertas del playoff. Por abajo, muchos empates y varias decepciones entre los que siguen atascados en los puestos de descenso.

No hay quien pueda con el Sabadell, el único invicto de la categoría y un equipo que no sabe lo que es ir por detrás en el marcador esta temporada. Los arlequinados se llevaron in extremis los tres puntos de la casa del Betis Deportivo. El colista se hunde un poco más y lo hace tras una derrota cruel. Un doblete de Rodrigo Escudero, con el segundo gol en el tiempo de descuento, decantó un partido que tuvo de todo, incluida su dosis de polémica. Los visitantes empezaron mandando y perdonando en la Ciudad Deportiva Luis del Sol hasta Escudero cazó un rechace en el minuto 36 dentro del área, donde se mueve como pez en el agua. El filial despertó en la segunda mitad e igualó por medio de Bladi en el minuto 71, tras reclamar sin éxito una expulsión y un penalti por mano. Los arlequinados se lanzaron a por el segundo y lo encontraron a balón parado en el minuto 94 en una acción prolongada que cazó el más listo, Escudero. El asistente anuló, pero el árbitro, vía VAR, rectificó. El Sabadell de Ferran Costa se vuelve a elevar a ritmo de triunfo hasta los 20 puntos y abre un abismo con la última posición de la tabla, la que ocupa el Betis Deportivo de Javi Medina, deprimido con solo 8 puntos.

Remontada épica del Tarazona ante el Villarreal B en un partido que se decidió en el minuto 102. Los locales se rehicieron en el Municipal ante un mini submarino amarillo que llegaba lanzado en busca de su tercer torpedo consecutivo. El filial se adelantó pronto y puso de cara la tarde gracias a un zurdazo de Alassane Diatta, en el minuto 18, un chut que sorprendió Josele. El goleador se erigió después en protagonista por su expulsión en el minuto 55, una acción decisiva y que dio vida a un Tarazona que empató en el 65' por medio de Sergi Armero. Con uno más, los aragoneses se volcaron y asedieron el marco groguet. Rubén Gómez evitó el 2-1 en el minuto 88 a tiro de Agüero, pero el meta no pudo evitar el tanto de Óscar Carrasco en el minuto 102, en el último coletazo de una añadido eterno, la normalidad ahora con el VAR. El Tarazona de Juanma Barrero se eleva hasta los 18 puntos tras cuatro jornadas sin perder y el Villarreal B de David Albelda se queda con 15 puntos.

Empate entre el Atlético Sanluqueño y la UD Ibiza, un resultado que no termina de contentar ni unos ni a otros. Los de Sanlúcar cortaron su nefasta racha de cinco derrotas consecutivas y los ibicencos sumaron su tercera igualada seguida. El Palmar acogió un duelo falto de pólvora. En la primera parte apenas se contaron un par de acercamientos de los de las islas, que rondaron también en la segunda parte y vieron anulado un gol de Sofiane por fuera de juego ante sus ex. El Ibiza no acertó en llegadas claras de Vico y de nuevo Sofiane y encadena su tercer empate con Miguel Álvarez, que en cuatro jornadas no ha conseguido cantar victoria con un equipo que se queda con 14 puntos, lejos de donde se le espera. El Sanluqueño de José Pérez Herrera seguirá en descenso una semana más y alcanza los 11 puntos.

El líder no afloja. El Alcorcón sucumbió en casa ante un Atlético Madrileño que conquistó su séptima victoria en doce partidos. El filial se mostró superior, pero se benefició también de la expulsión de Jordi Pola en el minuto 24, una decisión que condicionó mucho a los alfareros. Los chicos de Fernando Torres llevaron la iniciativa, casi siempre en botas de Arnau Ortiz, uno de los futbolistas destacados de la categoría. Los colchoneros se adelantaron en el tiempo añadido del primer tiempo por un penalti por mano que transformó Arnau Ortiz. A la vuelta del descanso, los rojiblancos hicieron trabajar al meta Ayesa y el Alcorcón apenas pudo asomarse un par de veces al marco contrario por medio de Vladys y David Navarro. El Alcorcón de Pablo Álvarez frena con este tropiezo en el Santo Domingo y se queda con 16 puntos. El Atlético Madrileño vuelve a pisar a fondo y se marcha en cabeza con 24 puntos.

Freno a la racha triunfal de Adriá Colunga. El Real Murcia chocó en hueso ante el Teruel. Los pimentoneros no pudieron pasar del empate a cero en el Enrique Roca ante un rival muy correoso y que incluso se pudo llevar los tres puntos de no ser por un providencial Gazzaniga. El Murcia de Colunga tuvo su mejor oportunidad en el primer tiempo con un mano a mano de David Flakus, cuyo disparo cruzado se marchó rozando un palo. Albisua y Padilla gozaron de las dos llegadas clamorosas del conjunto que entrena Vicente Parras, un incordio en todo momento para los murcianistas. El Murcia se frena después de dos triunfos seguidos y se sitúa con 14 puntos, aún muy cerca del peligro, mientras que el sorprendente Teruel se repone de su última derrota y se aúpa hasta los 20 puntos.

Un punto para cada uno en una igualada polémica en El Maulí. El Antequera se tuvo que conformar con un empate ante el Sevilla Atlético en un partido que se puso cuesta arriba. Los del Torcal empujaron más en la primera parte, pero echaron en falta ese punch. Nada más volver del intermedio, una acción revisada por el colegiado acabó en penalti favorable al Sevilla Atlético en el minuto 52. El algecireño Alberto Collado adelantó al filial desde los once metros, pero unos minutos después se erigió en protagonista al ser expulsado con roja directa. Antes de la expulsión, el Antequera vio anulado el empate de Iván Rodríguez por una posible mano al controlar, pero ya en superioridad los blanquiverdes encontraron la igualada en un remate de Barbu en el minuto 66, un premio que supo a poco. El Antequera suma su tercer empate en cuatro jornadas sin ganar y los de Abel Gómez se quedan en los puestos de descenso con 13 puntos. En la zona roja permanece también el Sevilla Atlético, con 12, que sumó su segundas tablas seguidas desde la llegada de Luci al banquillo.

Tablas en El Pozuelo. El Juventud Torremolinos y el Algeciras igualaron en un partido que estuvo más cerca de caer de lado de los Nuevo Mirador. Los malagueños golpearon primero en un centro de Camacho que remató Ribeiro. El jarro de agua fría no descolocó a un Algeciras que había salido enchufado y dominó el primer periodo con un gol anulado a Manín por fuera de juego y varias ocasiones claras. En una de ellas acertó Jorge Rastrojo para igualar con la zurda. En la segunda mitad, el duelo se equilibró y hubo opciones por ambos bandos, aunque las más claras volvieron a ser de los algeciristas con un remate al palo de Mayorga y un paradón final de Javi Cuenca a José Carlos. El Torremolinos de Calderón hilvana su tercera empate y su cuarta semana sin caer y se sitúa con 15 puntos. Con los mismos puntos se pone el Algeciras de Javi Vázquez, que rompe su mala racha como viajero.

Balón de oxígeno para el Gimnàstic. Cristóbal Parralo celebró su primera victoria en el Nou Estadi de Tarragona tras superar al Marbella en un partido muy trabado. Un gol de Marcos Baselga al filo de la media hora rompió el cerco costasoleño. El delantero enganchó un potente disparo cruzado que se coló con algo de fortuna. David Movilla debutó a los mandos de un Marbella que se mostró correoso, que fue de menos a más, pero falto de pegada. Tiene tarea por delante el recién llegado técnico vasco para levantar a un Marbella que acumula su tercera derrota y es penúltimo con 11 puntos. Toma impulso el Nàstic después de dos tropiezos seguidos y se alza hasta los 17 puntos.

El Eldense va con la flechita y lo demostró ante el Hércules con un triunfo de peso. Claudio Barragán pudo celebrar la confirmación de su continuidad como técnico azulgrana en un partido que su equipo encarriló en la primera parte con el gol de Dioni y amarró en el segundo tiempo por medio de Jesús Clemente. Los de Elda se sobrepusieron a dos contratiempos serios al final de la primera mitad: la dura lesión de Jaime Vallejo y la tarjeta roja a Serra que dejó con diez a los de Barragán. La victoria eleva al Eldense hasta los 18 puntos, ya a las puertas de los ansiados puestos de playoff. El revés supone un frenazo para el Hércules, que no consigue trasladar fuera la solidez del Rico Pérez y este domingo decidió la destitución de Rubén Torrecilla como entrenador. Los alicantinos se quedan con 14 puntos y pierden el compás con el tren de arriba.

El colofón a la jornada se celebró en el Nou Sardenya. El Europa resurgió en su fortín con una victoria que descabalga de la segunda plaza al Cartagena. El equipo humilde del barrio de Gracia continúa con su temporada de ensueño. Los escapulados entraron con fuerza con un gol anulado al cuarto de hora a Khalid por mano en la jugada previa, pero no fue hasta el segundo tiempo, en el minuto 60, cuando dieron el golpe de efecto con un golazo del capitán Arnau Campeny con un derechazo desde fuera del área inalcanzable para Lucho. El Cartagena reclamó poco después un posible penalti sobre Diego Gómez, que cayó tras regatear a Flere. El Efesé tuvo sus opciones para empatar, pero se quedó con uno menos en la recta final por la expulsión por roja directa a Kevin Sánchez por una entrada desmedida a Izan. Los locales sentenciaron en el tiempo añadido por medio de Meshak con la fiesta desatada en las gradas. El Europa de Aday Benítez se sube a la segunda plaza con 21 puntos y desbanca a un Cartagena que cae a la quinta con 19 puntos.