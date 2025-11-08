La defensa e Iván Moreno, el mejor ataque del Algeciras (1-0)

Victoria sufridísima e importantísima del Algeciras CF en el Nuevo Mirador. El equipo de Javi Vázquez sacó tres puntos ante el Antequera CF con aroma a esos match-ball que se empiezan a jugar a partir de marzo. Los rojiblancos acertaron en la primera parte a balón parado, en una falta que lanzó Tomás y desvió oportuno Juanma García, y después cavaron una trinchera que defendieron con uñas y dientes, pero sobre todo con un inspiradísimo Iván Moreno en la portería. El Algeciras volvió a jugar con fuego, pero esta vez un resultado corto fue suficiente. Esta vez esos pequeños detalles y esas pizca de fortuna cayeron de lado algecirista. Esta vez, seguramente, sí hubo esa suerte que venía dando la espalda en los trastazos anteriores.

El Algeciras se adaptó a un partido arisco que se tornó muy perro, que tuvo sus momentos de calentura, de polémica y de VAR y que acabó desembocando en una tangana entre banquillos con el pitido final. Aunque parezca mentira eso también es fútbol desde que el deporte de la pelota se inventó. Los de Javi Vázquez, mejor en una primera mitad con más presencia y más llegadas, asimilaron la situación en una segunda parte en la que tocó remangarse y arrimar el hombro en defensa ante un Antequera que tuvo ocasiones de todos los colores para haber rascado al menos un empate. Los del Torcal se toparon con un Iván Moreno que aplicó la ley del ex y con un terreno de juego que se asemejó más a un campo de batalla (siempre futbolera). Cada uno explotó sus bazas lo mejor que pudo hasta un descuento que se prolongó hasta el minuto 103.

El triunfo devuelve a la senda positiva a un Algeciras que empieza a hacerse fuerte en el Mirador. Sufriendo lo indecible y ganando por la mínima, sí, pero amarrando los puntos para acercarse al objetivo de la permanencia. Los chicos de Javi Vázquez salen de los puestos de descenso y se ponen con 14 puntos, a la espera de que acabe la jornada, en esa zona templada del grupo II de la Primera Federación. La portería a cero no solo revaloriza al cancerbero, también a una retaguardia que estuvo sólida y solidaria, sin apenas concesiones y con Álvaro Mayorga imperial.

Se hizo notar también Óscar Castro en su regreso a la titularidad. El pit-bull tinerfeño metió piernas y briega a una zona ancha en la que ayudó a equilibrar esos balances. Además de estos, la otra novedad en el once de Vázquez fue el retorno esperado de Tomás al lateral izquierdo. El algecireño lo retomó donde lo dejó, muy completo y con una participación clave en el clave que decantó la balanza. Tomi lanzó el chut que tocó ligeramente Juanma García para despistar al meta del Antequera y hacer el 1-0 al cuarto de hora.

Balón parado y trincheras

El Algeciras libró un encuentro con un inicio espeso ante un Antequera que quería tener el balón. Los rojiblancos empezaron a agarrar las manijas desde el balón parado con una falta lateral que Tomás sirvió y Rastrojo cabeceó fuera por poco en el minuto 13. Acto seguido, una internada de José Carlos por la derecha corroboró esos buenos instantes de un Algeciras que rompió el muro a pelota parada en el minuto 18 con la mencionada falta ejecutada por Tomás y tocada lo justo por Juanma García para desorientar al portero.

Más cómodo el Algeciras en esta fase, los locales pisaron con regularidad el área contraria e incordiaron a un Antequera que protestaba al árbitro por lo que consideraban faltas reiteradas. El partido se convirtió en un juego de trincheras. A la media hora, Luismi cayó en la trampa y dio un cabezazo a Iván Turrillo. Solo le costó la amarilla aunque el capitán algecireño reclamó la roja vía VAR. El árbitro no estaba por la labor de mutilar el encuentro por un lance así.

El Antequera apenas se dejó ver en ataque, más allá de un disparo de David Ramos y una acción de Siddiki, que volvía a la que fue su casa. Más peligrosa fue la oportunidad de Isaac Obeng en el minuto 39, cuando desequilibró por la izquierda y su centro se paseó sin encontrar rematador. El regate del ghanés es una de las mejores armas de este Algeciras.

Al larguero y a defenderse

Tras el paso por vestuarios, el Antequera dio un paso al frente y acarició el empate en el minuto 52 en una falta que cabeceó Barbu al larguero. Los de Abel Gómez encadenaron una serie de llegadas muy prometedoras. Siddiki se sacó un disparo con mordiente que atajó Iván Moreno y en el minuto 60 Mayorga estuvo providencial al cruce para evitar que Luismi chutase con todo a favor muy cerca de los dominios rojiblancos.

El Algeciras capeaba el temporal y se aferraba a una contra o un saque de esquina para refrenar a un Antequera que se crecía. Los algeciristas reclamaron un posible penalti sobre Aleix Coch en el minuto 69 en un córner en el que el central fue agarrado. El contacto existe, pero el colegiado no lo consideró suficiente ni en el monitor.

A renglón seguido, perdonaron los antequeranos una clarísima ocasión de Gené que disparó arriba con todo a favor. Abel Gómez quemaba las naves desde el banquillo con toda la pólvora que le quedaba. En el otro lado, Javi Vázquez dosificaba los cambios y reservaba pulmones frescos para la defensa en la recta final. Los visitantes echaron mano del VAR para pedir la expulsión de JJ Riley en una entrada que no pasaba de amarilla.

Iván Moreno, el héroe

El tramo final del Algeciras fue defensa tras defensa, con esfuerzos individuales y colectivos que las gradas agradecían para que los suyos no decayeran. El Algeciras realizó un derroche, pero también es cierto que se prestó a jugar con fuego una vez más. Ya sea por plan de partido, porque las fuerzas no daban para más o porque este equipo se siente más cómodo en ese rol, el Algeciras fio el final a una defensa espartana: ahí emergió la figura de Iván Moreno, con tres-cuatro paradas salvadoras a Gené, a Osama, a Marcelo... el meta malagueño estuvo en todas y tuvo una actuación de las que dan puntos a su equipo. Se puede decir a boca llena que Iván Moreno dio lustre al partido de sus compañeros y evitó que volviese hablar de psicosis ni malfarios.