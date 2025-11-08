Javi Vázquez: "Somos un equipo que compite y que todavía tiene menos puntos de los que merece"

Javi Vázquez, el entrenador del Algeciras CF, cree que el fútbol ha empezado a devolver algo de lo mucho que le ha quitado a su equipo esta temporada tras la victoria ante el Antequera en el Nuevo Mirador: "Aunque la balanza todavía nos sigue penalizando", aseguró el rojiblanco, que quitó hierra a la tangana final: "Lo que pasa en el campo, queda en el campo".

"En la primera parte a mí el equipo sí que me ha gustado, en la segunda parte yo creo que hemos vivido justamente lo que se vive cuando a veces tienes un poco de miedo y nos ha tocado defender un poquito más cerca. Eso ha llevado a que ellos tuvieran un par de situaciones bastante claras para poder empatar. Esto es fútbol y también hay una parte emocional que es jodida y que a veces hay que pasarla", comenzó el técnico su comparecencia ante los medios.

"Luego encima en la segunda parte, yo he insistido en que fuéramos valientes con balón, de repente filtras un balón, el campo está como está, a Iván le bota y se genera cierta duda", justificó el entrenador. "Dentro de esos aspectos en donde ellos nos iban sometiendo, esta semana habíamos trabajado situaciones de últimos minutos y eso nos ha permitido diseñar una estructura final con unas pautas que teníamos muy claras y competir en los últimos 10-15 minutos mejor", explicó. "Pero sí que realmente nos ha faltado ese poso con balón y ellos son un buen equipo que genera cosas y nos ha tocado defender el área", aceptó.

"Creo que cuando vienes de los últimos cuatro partidos, de los cuales dos has perdido de la manera que lo has perdido, pues al final es evidente que hay una parte emocional", prosiguió Vázquez. "Tenemos que tener algo más de poso, tenemos que intentar buscar el segundo gol, tenemos que tener algo más de personalidad en esos minutos", replicó.

"La semana pasada perdimos en Elda, que era factible, hicimos un partidazo y perdimos. ¿Éramos muy malos? No. Hoy hemos ganado 1-0 en casa. ¿Somos muy buenos? No. Somos un muy buen equipo que lleva once semanas compitiendo a un muy buen nivel, que tiene todavía menos puntos de los que se merece y que hemos recortado en ese balance de justicia", subrayó.

El míster pide a sus jugadores que confíen "un poquito más aún en sí mismos, que hacemos millones de cosas muy bien" y entiende que no pueden dedicarse a defender desde tan pronto. "Esta semana seguiremos insistiendo sobre cómo trabajar los partidos desde ir por delante del marcador y desde ir por detrás, para que seamos un equipo más potente con resultado adverso o resultado a favor".

"Y seguiremos trabajando lo emocional para intentar quitar peso", agregó el madrileño, que siempre trata de quedarse con lo positivo de cada partido.