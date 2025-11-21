Así es el próximo rival del Algeciras: un Sanluqueño hecho para sobrevivir

En la línea de los rivales de las dos últimas semanas, el Algeciras CF se cruzará este domingo (12:00) en el Nuevo Mirador con el Atlético Sanluqueño, uno de los mortales del grupo II de la Primera Federación, un club humilde y con solera que va a estar en la lucha por mantener la categoría. Los rojiblancos van a examinar su momento de solidez contra un Atleti de capa caída y en una situación de máxima necesidad, aunque muy acostumbrado en los últimos años a vivir en el alambre y a pelear la permanencia con el cuchillo entre los dientes.

El Sanluqueño marcha con 11 puntos en la 18ª posición, igualado con el penúltimo, el Marbella. Los verdiblancos acumulan dos victorias, cinco empates y cinco derrotas y arrojan un saldo goleador de 11 tantos a favor y 14 en contra (-3).

Aunque el club de El Palmar cierra filas sobre su vestuario, un mal resultado en Algeciras podría complicar la continuidad de José Pérez Herrera, el entrenador que volvió a casa a finales del pasado curso, cuando solo restaban tres jornadas, y fue clave para salvar a un Sanluqueño que jugó con fuego.

El Atleti arrancó el curso con sendos empates, a domicilio ante el ahora líder Atlético Madrileño y en casa ante el Sabadell tras igualar un 0-2, para coger una racha muy buena que le llevó a seguir sumando con un triunfo sonado en Tarragona y el siguiente en El Palmar contra otro miura como el Cartagena. Los de Pérez Herrera igualaron con el Teruel y en Alcorcón para auparse a los puestos nobles tras la seis primeras jornadas.

No obstante, el tropiezo de la séptima jornada en casa ante el Antequera cambió la dinámica e inició un bache prolongado de cinco derrotas consecutivas que ha bajado de la nube al conjunto de Sanlúcar hasta las catacumbas de la clasificación. El punto del pasado domingo ante el Ibiza en El Palmar rompió esa nefasta racha y dio algo de oxígeno a un Atleti que necesitar empezar a sumar de tres en tres para salir del descenso.

El próximo rival albirrojo sumó en sus tres primeros desplazamientos, en los que ganó en Tarragona, pero ha encadenado reveses en sus tres salidas más recientes (Betis Deportivo, Europa y Villarreal B).

Un once del Sanluqueño este curso en El Palmar. / Atlético Sanluqueño

El Sanluqueño 2025/26 despejó a mediados de junio la incógnita del banquillo con la renovación de Pérez Herrera, un hombre de la casa. La plantilla, sin embargo, es prácticamente nueva con respecto a la anterior, ya que apenas continúan Kikín, Adri Castellano, Julio y Javi Feria (que estuvo cedido la segunda vuelta del pasado curso en el Sabadell).

Los de Sanlúcar perdieron a la mayor parte de sus titulares, entre ellos, al algecireño Álex Guti, que se marchó al fútbol de Chipre; al exalbirrojo Amoah o al goleador Sofiane, que llegó cedido en invierno por el Ceuta y sobresalió como artillero en la segunda vuelta, lo que le valió para convencer este verano al Ibiza.

En la larga lista de fichajes del Sanluqueño hay un nombre propio que destaca por encima del resto: un viejo conocido del Nuevo Mirador como Zequi Díaz. El extremo sanluqueño retornó a casa tras su infructuosa campaña entre el Intercity y el Marbella. Del Algeciras no salió demasiado bien a pesar de que engatusó en el primer tramo liguero. La afición tendrá la palabra este domingo sobre el recuerdo que guarda del atacante.

Coke Andújar, que relevó a Mario Fuentes como director deportivo, reforzó el plantel con Kudakowsky (Numancia), Rubén (portero algecireño del Cádiz Mirandilla), Adri Gómez (Valladolid Promesas), Diallo (Cádiz Mirandilla), Raúl Sola (Ejea), Sergio Rodríguez (Conquense), Trapero (otro ex del Algeciras, procedente del Sabadell), Fernando (Las Palmas Atlético), Gallastegi (Terrasa), Luis Morales (Cádiz Mirandilla), Ronald (Ceahlaul de Rumanía), Satoca (Yeclano), Ntji (cedido por el Córdoba B), Hussein Carneil (afgano reclutado por el Cádiz y cedido para que se foguee), Agustín Juárez (Newell's de Argentina), Arruabarrena (Laredo), Lorenzo (Salamanca CF), Mwepu (cedido por el Cádiz Mirandilla e inédito por lesión), Guillem (Girona juvenil) y Rodri Val (Ejea).