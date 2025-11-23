Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 13ª jornada

La 13ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación dejó al Atlético Madrileño líder y con un partido pendiente. El filial tuvo que solicitar el aplazamiento de su partido en Marbella por una intoxicación de su plantilla. Los perseguidores de la cabeza desaprovecharon la ocasión, a excepción del invicto Sabadell. La mitad de la tabla se compactó con varios triunfos de equipos al alza como el Algeciras, el Torremolinos, el Murcia o el Hércules del debutante Beto Company. Por abajo, malos resultados entre el vagón de cola.

La jornada estuvo marcada por el aplazamiento del partido entre el Marbella y el Atlético Madrileño previsto para el sábado a las 16:00 en el Banús Center. Una intoxicación alimentaria en la plantilla del filial llevó al Juez Único de Competición a atender la solicitud de aplazamiento de los colchoneros. Una docena de futbolistas de la expedición se vio afectada por la intoxicación, lo que unido a lesionados y sancionados dejó al Atlético con apenas siete jugadores disponibles, sin las condiciones mínimas para competir.

El balón echó a rodar el viernes noche. El Villarreal B y el Gimnàstic abrieron fuego con un empate a cero en el Mini Estadi. No hubo goles porque el filial se topó con los postes y porque Rebollo salvó para los de Tarragona un punto que mantiene viva la llama del efecto Cristóbal Parralo. El mini submarino mandó en la primera parte y tuvo las mejores ocasiones con una llegada de Álex Rubio y con dos disparos del habilidoso Gaitán a la madera, un derechazo al poste y después un trallazo al larguero. El Nàstic respiró algo más en la segunda mitad ante un filial que hizo méritos para llevarse algo. Los de David Albelda no terminan de despegar aunque suman hasta los 16 puntos. El Nàstic enlaza dos semanas en positivo con Cristóbal y se coloca con 18 puntos.

El Real Murcia es otro Murcia bajo los mandos de Adrián Colunga. El equipo grana va para arriba y lo corroboró con una victoria convincente en El Maulí que complica la vida al Antequera. Tras una primera mitad igualada y sin apenas llegadas, Antonio David sorprendió a los locales con un disparo seco desde fuera del área al filo del descanso. Gazzaniga evitó el empate a la vuelta del intermedio con un paradón a un cabezazo de Njalla y el Murcia se reactivó. El algecireño Cristo Romero estuvo a punto de marcar con un tiro cruzado al palo y Pedro Benito, que lo pudo cerrar antes, sentenció en el minuto 88 en un buen balón filtrado por Ekain. Tercera victoria en cuatro partidos para el Murcia de Colunga que escala hasta los 17 puntos, cada vez más cerca de donde se le espera. Segunda derrota en tres semanas para el Antequera de Abel Gómez, que se quedará en descenso con 13 puntos y un bache de cinco semanas sin ganar, lo que en esta categoría pesa y mucho.

Sorpresa en Pinilla. El Juventud Torremolinos asaltó el feudo del Teruel y se llevó tres puntazos que relanzan al equipo de Antonio Calderón muy cerca de la zona noble. El Teruel parece haberse atascado en lo que era su fortín y no encontró el camino del gol a pesar de gozar de ocasiones. Los de Vicente Parras acumularon llegadas y pudieron marcar antes de que un contragolpe letal del Torremolinos tras un córner decidiera la suerte con un tanto de Diao en el minuto 60. Los blanquiverdes, en su línea de solidez, tuvieron una buena ocasión en un disparo lejano de Camacho, pero dieron un pasito más en la segunda parte con un tiro al palo de Ribeiro antes del gol de Diao con un disparo con la derecha ya pisando el área. Segunda derrota seguida como local del Teruel, que se mantiene con 20 puntos a pesar de haber sumado solo uno en tres jornadas. El Torremolinos da el salto hasta los 18 puntos.

Debut feliz para Beto Company en el Hércules CF. El conjunto de Alicante sacó adelante, no sin sufrimiento, su compromiso ante el Betis Deportivo en el estreno del nuevo entrenador. El cambio de estilo ya es una realidad en el Rico Pérez, donde dudaron cuando el filial protagonizó su primera oportunidad clara: Destiny se plantó solo ante Carlos Abad, pero la mandó a las nubes. Los blanquiazules empezaron a mandar más y a la media hora Unai Ropero acertó por el centro con un gol liberador tras una gran acción por la derecha de Samu Vázquez. A la vuelta del intermedio, una acción polémica decantó la balanza: Bladi llegó tarde a un despeje y le dio una patada a Jeremy de León. Penalti vía VAR que transformó Slavy en el minuto 58 para encauzar la noche. Los verdiblancos apenas inquietaron más allá de un trallazo de Borja Alonso que desbarató Carlos Abad. Primeros puntos de la era Beto para un Hércules que toma aire hasta los 17. Cada vez se hunde más el Betis Deportivo de Javi Medina, que encajó su séptima derrota en trece partidos, lo que condena a los de Heliópolis a la cola con solo 8 puntos.

El Alcorcón recuperó la sonrisa en el Santo Domingo tras batir por la mínima al correoso Tarazona. Un gol de Luis Vacas y la solidez de los alfareros marcaron el rumbo de un partido en el que sobresalió con luz propia uno de los futbolistas más desequilibrantes de la categoría: Vladys. El delantero del Alcorcón empieza a parecerse a su mejor versión. En una internada suya por el costado derecho nació el rechace que cazó Vacas para abrir el marcador en el primer tiempo. En la segunda parte, los amarillos gozaron hasta de tres ocasiones más de un Vladys que atormentó a la defensa aragonesa. El Alcorcón de Pablo Álvarez olvidó su último traspié y se reengancha a la orilla de la zona noble con 19 puntos. El Tarazona de Juanma Barrero truncó su buena racha de cuatro jornadas sin perder y se sostiene con 18 puntos en la parte tranquila de la tabla.

El Nuevo Mirador se hace fuerte. El Algeciras CF se llevó los tres puntos ante el Atlético Sanluqueño en un partido que se rompió en la segunda parte. La victoria más amplia de la temporada de los rojiblancos se fraguó tras una primera mitad muy trabada en la que Manín tuvo la mejor opción nada más empezar, pero se topó con Kudakovsky. Al filo de la hora de juego, una falta colgada por el algecireño Tomás acabó en un remate desafortunado de Diallo en propia puerta. El Sanluqueño se estiró tras encajar y en el minuto 74 se quedó con diez por la expulsión de Juárez. El Algeciras olió la sangre y se lanzó a por la sentencia en una contra letal de Isaac Obeng. Los de casa redondearon en el descuento con un golazo de Dani Garrido. Tercera victoria seguida como local de un Algeciras que pone tierra de por medio con el descenso y se instala en la mitad superior con 18 puntos. Más complicada es la realidad de un Sanluqueño que no encuentra solución a su crisis con Pérez Herrera. Sexta derrota en siete encuentros y 11 puntos.

Combate nulo en el Cartagonova. El duelo de gallitos entre el Cartagena y el Eldense se saldó en tablas sin goles. Un empate que supo mejor al conjunto de Elda, que resistió el empuje de los albinegros. El Efesé se mostró superior en líneas generales y gozó de las ocasiones más claras, pero se estrelló en el infranqueable Ramón Vila. El meta azulgrana desbarató las oportunidades de Luismi, Nacho Fernández, Ander Martín... todo lo que merodeó su marco. A los locales, además, le anularon un gol por falta previa de Chiki. El Cartagena de Javi Rey se sostiene en los puestos de playoff con 20 puntos a pesar de que hilvana dos semanas sin ganar. El Eldense prosigue con la media inglesa y sin perder bajo las órdenes de Claudio Barragán y se coloca con 19 puntos, a las puertas de la zona VIP.

El Ibiza rescató un punto ante un Europa que se veía líder de nuevo. El equipo revelación del grupo estuvo cerca de asaltar Can Misses gracias a un tanto de su pichichi, de Jordi Cano antes del descanso. Los ibicencos se agarraron a la pegada de Bebé, que igualó en la recta final y propició un último tramo abierto en el que los puntos pudieron decantarse para cualquier lado. La primera victoria con Miguel Álvarez en el banquillo se sigue haciendo de rogar. Cuarto empate consecutivo para un Ibiza que adolece de pólvora, aunque los celestes demostraron algo de chispa y actitud para evitar el tropiezo. Los de Álvarez se ponen con 15 puntos al borde de los puestos peligrosos, todavía muy lejos del objetivo marcado. El Europa de Aday Benítez dejó escapar la oportunidad de auparse líder provisional aunque con 22 puntos continúa en una situación envidiable.

El Sabadell va como un cohete. El único equipo invicto de toda la Primera Federación despachó al peleón Sevilla Atlético con un triunfo en la Nova Creu Alta. El broche de la jornada se disputó en un horario que la RFEF hizo coincidir con el Elche-Real Madrid, un contrasentido que la Federación sigue sin subsanar. Los arlequinados salieron mordiendo, vieron como se les anulaba un gol por fuera de juego y acertaron al cuarto de hora por medio de Coscia. El filial mantuvo el tipo y tuvo sus opciones como un disparo envenenado del algecireño Collado, que salió como revulsivo en la segunda mitad y dio otro aire a los sevillistas. Los de Nervión, sin embargo, no pudieron con Fuoli. El Sabadell de Ferran Costa se eleva hasta los 23 puntos tras enlazar por primera vez dos victorias. El Sevilla Atlético todavía no conoce el triunfo con Luci y permanecerá en zona de descenso con 12 puntos.