Javi Vázquez: "Es uno de esos días en los que la victoria no me vale"

En su línea de no dejarse condicionar por el resultado, Javi Vázquez se mostró más autocrítico de lo habitual tras la victoria del Algeciras CF sobre el Atlético Sanluqueño. Pese a la contundencia del marcador, el entrenador cree que los rojiblancos no estuvieron mejor que otras que perdieron. A su juicio, la victoria por 3–0 no refleja un partido convincente ni completo. “Es uno de esos días en los que la victoria no me vale, no me alegra porque mi equipo no fue en todo momento lo que teníamos que ser”, admitió, insistiendo en que su equipo fue “lo que debía ser” solo de forma intermitente.

El técnico destacó un inicio brillante: los primeros 15 minutos fueron “muy buenos” y se ajustaron al plan ofensivo preparado. Sin embargo, a partir de ese punto, el equipo “tiró 30 minutos” en los que faltaron personalidad, orden y valentía con balón. No achacó los problemas a la imprecisión, sino a una mala ubicación en el campo. Pese al bajón en la primera mitad, el entrenador valoró positivamente el rendimiento defensivo, “espectacular desde el inicio de la temporada”, lo que permitió al equipo mantenerse vivo incluso en los tramos más flojos. En el descanso, pidió naturalizar que jugar como en esos 30 minutos aumenta las opciones de perder. La reacción llegó en la segunda parte, en la que el equipo recuperó estructura, generó ocasiones y, por primera vez, logró ganar por más de un gol.

El técnico reclamó autocrítica para evitar que el resultado oculte errores que, a largo plazo, pueden costar partidos. “Si perdemos siendo lo que podemos ser, no me duele. Me duele cuando no somos todo lo que podemos”, explicó, recordando que en una temporada larga los malos tramos “del 15 al 45” penalizan.

También destacó el papel del banquillo, que esta vez aportó energía e impacto. Subrayó la actuación de Dani Garrido y el buen desempeño de jugadores como Charlie Arauz, Paris, Joe o Vítor Ruiz, cuya polivalencia consideró clave.

Otro punto de mejora identificado fue la gestión emocional con los árbitros. Celebró que el equipo estuviera “tranquilo y estable” ante decisiones discutibles y pidió seguir ayudando al colegiado, comprometiéndose él mismo a dar ejemplo.

Sobre la recuperación de Eric Montes, lesionado de larga duración, confirmó que avanza bien pero aún necesita tiempo para ganar ritmo y sensaciones. Confía en que pueda convertirse en un “fichaje de invierno” para reforzar la plantilla en la segunda mitad de la temporada.

Pese a su autocrítica, el entrenador no ocultó que está contento con la evolución general del equipo y con la eficacia mostrada. Pero recordó que no basta con el resultado: “Disfrutemos de la victoria, pero pensemos en todo lo que no hemos hecho bien y que sí podemos hacer bien”.