Desgraciada e inexplicable derrota del Algeciras (2-3)

Inverosímil, inexplicable, desgraciada e incluso inaceptable. La derrota del Algeciras CF ante el CE Europa es de esas que agota adjetivos extremos y también de esos tropiezos que hacen muchísimo daño. Un equipo que ganaba por 2-1 en el minuto 96 en su casa acabó remontado en el tiempo añadido en una acción que va a dar que hablar. Los rojiblancos encajaron a balón parado y el portero Samu Casado se lesionó en un hombro en la desafortunada acción. El centrocampista Óscar Castro se tuvo que vestir de improvisado guardameta y el cuadro de Barcelona hizo lo que había que hacer, chutar a puerta aunque fuera desde la quinta leche. Adnane encañonó un trallazo que el canario a punto estuvo de sacar, pero dio en un palo y para dentro. El Nuevo Mirador se quedó enmudecido, anonado. Pocas derrotas así ha presenciado el respetable algecirismo.

De poco va a servir relatar y analizar lo sucedido hasta ese fatídico minuto 96. El Algeciras tenía en sus manos una victoria sudada y sufrida, ante un buen rival, el equipo revelación del grupo. Los rojiblancos se habían adelantado por dos veces, con golazos de Jorge Rastrojo y Manín. El trabajo estaba prácticamente hecho, pero el descuento se atragantó de una manera fatal, con un huesecito que te lleva al ahogamiento. El equipo de Javi Vázquez tiró por tierra los tres puntos. Ya el empate habría sentado con una patada en la entrepierna, pero perder así se hace muy difícil de asimilar.

En el fútbol de hoy en día no se suele señalar o se señala poco, pero la realidad es que el mareo que el Algeciras se trae con la portería no está sentando bien a Samu Casado. El meta regresó a la titularidad tras el turno de dos jornadas con Iván Moreno y no estuvo fino para evitar alguno de los dos primeros goles del Europa. Para colmo, se fastidió un hombro en el momento cumbre cuando su equipo había agotado los cambios. ¿Qué posibilidades había de que el Europa chutase a puerta en lo poco que quedaba? Un tiro fue suficiente.

El aficionado algecirista se venía con 11 puntos y fantaseaba en lo alto de la clasificación, en plena racha y con el Mirador como un fortín. Casi nada. Pero el fútbol decidió cambiar el guion en el último suspiro y castigar con un revés. Quizás también premió a un Europa valiente y arrojado, que exprimió cada minuto añadido como si fuese un regalo mientras que los de casa habían decidido plegar las velas. Que es legítimo y es lo que se suele hacer, guardar la ropa. Pero cuando se defiende en bloque si falla un eslabón, se cae todo el equipo.

Ficha técnica Algeciras CF: Samu Casado; José Carlos (Arauz, 76’), Mayorga, Aleix Coch, Tomás Sánchez, Dani Garrido (Juanma, 56’), Óscar Castro, Iván Turrillo (Jony Álamo, 76’), Obeng (Ángel, 92’), Manín (Riley, 92’) y Rastrojo. CE Europa: Juan Flere; Guillem (Khalid, 88’), Álex Cano (Paredes, 82’), Campeny, Joan Puig, Álex Pla (Caravaca, 68’), Meshak (Adam, 82’), Izan, Adnane, George (Escoruela, 68’) y Jordi Cano. Árbitro: Roberto Gonzalo Sánchez (Guadalajara). Amonestó a Iván Turrillo (55’), George (57’) y Tomás (67’). Goles. 1-0 (30’) Jorge Rastrojo. 1-1 (38’) Adnane. 2-1 (70’) Manín. 2-2 (96’) Khalid. 2-3 (100') Adnane. Incidencias: Encuentro correspondiente a la 7ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, disputado en el estadio Nuevo Mirador de Algeciras, con la presencia del máximo accionista del club, el estadounidense Mac Lackey.

El Algeciras salió con un once con algunas novedades. Javi Vázquez relevó la portería en lo que ya parece que será norma esta temporada cada dos partidos. Es la demostración de que este año no hay un portero alfa. Se estrenó Aleix Coch por el sancionado Víctor Ruiz y regresó el capitán Iván Turrillo por Jony Álamo, en el banquillo y con una protección en la cabeza. Tras unos primeros minutos de tanteo, quedó claro que el Europa no venía a encerrarse ni mucho menos. Los de casa buscaron la iniciativa con una pimera internada de Obeng por la izquierda y un centro de Rastrojo por la otra banda que cabeceó Iván por alto.

El primer acercamiento peligroso del Europa llegó a través de Jordi Cano, un correcaminos incansable. Los escapulados avisaron también a balón parado por medio de Álex Pla y con un disparo de Juan Puig atajado por Casado. Los rojiblancos replicaron con un contragolpe que finalizó Dani Garrido, repelido por Juan Flere.

Golazo de Rastrojo y el partido se rompe

El partido se dinamitó a la media hora. Lo abrió Jorge Rastrojo, que se marchó por el centro y se sacó un disparo con la zurda imparable para Flere. Dos minutos después perdonó el Europa tras un fallo en defensa algecirista que no aprovechó Jordi Cano. A renglón seguido, un centro de Obeng por la izquierda casi se lo marca en propia Joan Puig. Salvó Flere. Entre tanta ida y vuelta, triunfó el que puso la pausa y a la postre, estrella de la tarde. Adnane Ghaitan controló en el área, templó y sacó un zurdazo que sorprendió a Casado.

Los visitantes se repusieron al gol algecirista y acabaron el primer tiempo amenazando en jugadas de velocidad, casi siempre por medio de Jordi Cano. En una estuvo providencial Aleix Coch para evitar que la escapada del pichichi escapulado.

A la vuelta del intermedio, el Europa trató de llevarse el partido adonde quería, tomando la iniciativa e incomodando a un Algeciras que ya precisaba ideas frescas desde el banquillo. Los visitantes avisaron en el minuto 52 con un gol anulado por fuera de juego de George. Disparó Álex Pla, despejó Samu Casado y remachó George. Bien anulado.

Manín y Rastrojo, los goleadores del Algeciras. / Erasmo Fenoy

Manín ejerce de '9'

Con Juanma como primer recambio, el Algeciras retomó algo más el control y volvió a tocar el timbre en el área contraria. Tomás le puso un balón franco a Iván en el minuto 66, una ocasión clara para el capitán. Fue el preludio del segundo alegrón de la tarde: un balón largo para Manín, que se marchó de Álex Cano y definió a la perfección ante el exalgecirista Flere. Un golazo para un delantero en vena.

El Nuevo Mirador se encendió y el Algeciras empezó a gestionar ante un Europa no tiraba la toalla. Los del barrio de Gracia quemaron las naves y se la jugaron con todo lo que tenían de ataque en la banqueta. Iba a resultar decisivo. Como suele suceder, no se sabe si uno dio un paso adelante y empujó a que el otro lo diera atrás o viceversa, pero el duelo se empezó a inclinar hacia el que buscaba la portería contraria.

La debacle

El reloj llegó al 90 y el cuarto árbitro levantó la tablilla con siete minutos de añadido. Hasta el 95 casi que no pasó nada hasta que el Europa forzó una falta cruzado el centro del campo. De ese balón parado nació la acción del empate de Khalid, un centro pésimamente defendido donde Samu Casado se lanzó a cubrir tarde y cayó con la mala fortuna de dañarse un brazo (y puede que el hombro). Entre protestas, revisiones y demás pasaron unos minutos, pero el partido tenía que continuar. Sin cambios en la recámara, Óscar Castro se enfundó los guantes y en el minuto 100 Adnane se encumbró al chutar desde fuera del área y colar el balón entre Castro y un palo. El sello de la remontada increíble, de la peor derrota encajada en el Nuevo Mirador en mucho tiempo. Cómo cambia todo en apenas unos minutos.