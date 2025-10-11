Javi Vázquez: "Me cuesta todavía ser consciente de cómo hemos perdido este partido"

Visiblemente abatido, Javi Vázquez trataba aún de asimilar en la rueda de prensa la manera en la que el Algeciras CF había perdido ante el Europa en el Nuevo Mirador. "Me cuesta todavía ser realmente consciente de cómo hemos perdido este partido", confesó el rojiblanco.

"Difícil, la verdad. Creo que para quienes tanto ponemos en esto es duro y es difícil ahora poder mantener una tranquilidad", comenzó el técnico. "Evidentemente no hemos empezado bien el partido, en la primera parte creo que no hemos estado al nivel que teníamos que dar, incluso creo que no merecíamos realmente ir por delante del marcador. En la segunda parte hemos crecido y hemos sido capaces de defender mejor, de atacar mejor y cuando realmente habíamos sido capaces de posarnos en el partido y de tenerlo controlado, de repente dos situaciones azarosas", lamentó. "No me gusta pensar en la mala suerte, no creo en ella. Al final hoy se juntan una serie de elementos finales que me cuesta todavía ser realmente consciente de cómo hemos perdido este partido. Pienso más en que nos empatan a la falta de tres minutos y que tenemos que poner a un jugador de portero, pienso más en todo lo anterior y en cuánto pudiéramos haber hecho mejor antes de llegar a ese momento", explicó.

Vázquez entiende que su equipo llegó al descuento en buena disposición: "Creo que ahí es cuando más controlado teníamos el partido. Ha habido otros momentos en los que hemos sido más merecedores de encajar un gol. De repente hay una situación, hay tres rechaces, te meten el empate, se te lesiona el portero y en la siguiente jugada te tiran y tienes un jugador de portero. Parece hasta de chiste", repasó.

"Al final se juntan elementos del juego y solo pienso en qué podríamos haber hecho mejor anteriormente para poder haber sido capaces de ir 3-1 y evitar que un gol pudiera permitir esto o que alguna situación tan desesperada como ha ocurrido nos penalizara de esa manera", reflexionó. "Creo que el partido en el cómputo global ha sido un partido para empatarse. No creo que ninguno de los dos equipos haya sido merecedor porque ninguno ha sido superior al otro. Creo que a nosotros de nuevo el hecho de jugar en casa y las ganas de ganar nos ha podido pesar un poco más".

El míster reconoció que están "jodidos". "Al final puedes perder, pero también la manera de perder genera un poso. La manera de perder es una manera un poco dramática que deja una sensación mala en cuanto a esto, es que es inevitable. Cuando tienes tanta pasión por algo es inevitable que cuando no consigues lo que quieres te quedes vacío, ha sido un palo muy duro", recalcó.

Vázquez avanzó que Samu Casado sufrió un problema de hombro. "Estaba ahora con la doctora e iba al hospital", precisó. El entrenador concede que el Europa aprovechó la baza de Óscar Castro en la portería: "Tienes que poner a un jugador de portero y ellos han sido listos porque evidentemente en cuanto han tenido la primera situación han chutado. Nos ha faltado quizá competir esos minutos".