El Algeciras CF - Europa de Primera Federación, en directo

\u00a1Buenas tardes! El Algeciras CF recibe este sabado a partir de las 18:30 horas al CE Europa en la s\u00e9ptima jornada liguera del grupo II de la Primera Federaci\u00f3n. Los rojiblancos vuelven a casa, al calor del Nuevo Mirador, tras el empate que sumaron en Sevilla contra el Betis Deportivo en un encuentro salpicado por la pol\u00e9mica. El conjunto que entrena Javi V\u00e1zquez, con ocho puntos despu\u00e9s de los seis primeros partidos, busca prolongar la racha y tiene a tiro a un Europa que comparte el liderato con 11 puntos. El cuadro barcelon\u00e9s del barrio de Gracia se ha constituido en el equipo revelaci\u00f3n del arranque de la temporada. El Algeciras tiene las bajas confirmadas del sancionado V\u00edctor Ruiz y la de un Eric Montes que ya ultima su recuperaci\u00f3n para volver a los terrenos de juegos. Los de casa esperan recuperar a Juanma y puede que al capit\u00e1n Iv\u00e1n Turrillo, con molestias la semana anterior. Aleix Coch se perfila como recambio del castigado V\u00edctor Ruiz. La lupa volver\u00e1 a estar en una porter\u00eda que ha rotado cada dos jornadas. El Europa visita por primera vez el Nuevo Mirador, pero no la ciudad, donde su \u00faltima visita se remonta a mediados del siglo pasado cuando ambos clubes militaban en Segunda Divisi\u00f3n. El conjunto de Barcelona es un hist\u00f3rico que debuta en la categor\u00eda y uno de los fundadores de la Primera Divisi\u00f3n. Con un conjunto muy de la tierra, los escapulados atraviesan un momento dulce. Algeciras - Europa: \u00bfPor qu\u00e9 no so\u00f1ar en grande?