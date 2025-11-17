Ceuta, tierra rara donde Europa y África se dan la mano

Ya lo dijo el poeta ceutí Luis López Anglada, "pequeña y dulce; está acostada en los brazos del mar, como si fuera una niña dormida que tuviera la espuma de las olas por almohada”. Ceuta, ciudad autónoma española ubicada en el litoral norteafricano, representa un lugar estratégico donde confluyen el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Con una extensión de solo 19 km², Ceuta constituye la puerta sur de Europa hacia África, destacando por su rica historia, singularidad geográfica y el cruce de culturas. En esta ciudad conviven desde hace siglos comunidades cristianas, musulmanas, judías e hindúes, hecho que ha consolidado su reputación como ejemplo de diversidad y convivencia en el siglo XXI.

Panorámica de Ceuta al atardecer. / Quique Rodríguez

El patrimonio histórico ceutí se ha forjado gracias al paso de numerosas civilizaciones, desde periodos prehistóricos hasta la actualidad. Romanos, bizantinos, árabes, portugueses y, desde 1668, la soberanía española han dejado un legado tangible en las calles, murallas y edificios de la ciudad. Paralelamente, el entorno natural, los espacios marítimos y la presencia de dos continentes han dotado a Ceuta de un atractivo turístico cada vez más reconocido, que en 2025 gana impulso con 'Tierra rara', la campaña de promoción local desarrollada para posicionar la ciudad como destino emergente.

En este contexto, Ceuta fortalece su diferenciación como destino turístico y cultural en la agenda española y europea, potenciando tanto el turismo de patrimonio como la propuesta de experiencias gastronómicas, espacios naturales y eventos culturales.

La historia escrita en sus murallas

Entre los recursos de mayor valor histórico y turístico de Ceuta destacan las Murallas Reales y el Foso Real, declarados Bien de Interés Cultural en 1985. Este emblemático conjunto defensivo remonta sus orígenes a época bizantina (año 534), siendo posteriormente ampliado y consolidado durante la dominación árabe, portuguesa y, finalmente, bajo soberanía española. El Foso Real, que sigue siendo navegable en la actualidad y comunica las dos bahías, ofrece vistas privilegiadas hacia el Estrecho de Gibraltar y el norte de Marruecos.

Baño árabe.

En el interior de las Murallas Reales, el Yacimiento de la Puerta Califal preserva capas históricas que abarcan desde la prehistoria hasta la actualidad, constituyendo uno de los espacios arqueológicos más relevantes de la ciudad. Otro punto de interés que puede visitarse es el Baño Árabe, datado entre los siglos XII y XIII, y el Parque Marítimo del Mediterráneo, diseñado por César Manrique, que une elementos naturales, arquitectónicos y de ocio en una superficie de 56.000 m².

Otros hitos a destacar son las Murallas Meriníes –monumento declarado BIC en 1995, vestigio arquitectónico de la dinastía Merinida en el siglo XIV–, el Museo de la Basílica Tardorromana cuya pieza central corresponde a una nave cristiana del siglo IV y el Yacimiento de Huerta Rufino, ejemplo notable del urbanismo islámico bajo medieval en la región del Estrecho. Además son reseñables el Santuario de Santa María de África, consagrado a la imagen de Santa María de África, patrona de la ciudad, y la Catedral de Santa María de la Asunción, cuya estructura actual data de finales del siglo XVII y principios del XVIII.

Santuario Virgen de África.

La frontera mítica donde conviven Dioses y pueblos

Ceuta refuerza su identidad a partir de un pasado plural y multicultural. Las esculturas de las Columnas de Hércules, ubicadas en las inmediaciones del Monte Hacho, representan simbólicamente la frontera geográfica entre Europa y África, remitiendo a la tradición mitológica que atribuye la apertura del Estrecho de Gibraltar a Hércules. Además, el Monte Yebel Musa –conocido como 'el Atlante Dormido'– es epicentro de numerosas leyendas locales, asociadas tanto a Hércules como a Atlas.

Hércules y el edificio Trujillo.

Entre los espacios civiles relevantes figuran el Palacio de la Asamblea (Ayuntamiento), edificio inaugurado en 1927, y la Casa de los Dragones, singular ejemplo de arquitectura historicista ubicado en el centro urbano.

El alma de Ceuta en cada plato

Además de su patrimonio arquitectónico, Ceuta destaca por su oferta gastronómica, fuertemente influida por la tradición mediterránea, andaluza y la pervivencia de usos y costumbres de las cuatro principales comunidades residentes. Productos frescos del mar como túnidos, pulpo, caballa, calamares, salmonete, entre otros, sustentan la cocina local, que también se caracteriza por la conservación y elaboración de salazones, tradición que tiene su origen en la actividad económica romana y se mantiene vigente en la actualidad, especialmente entre los meses de mayo y septiembre.

Pescados y mariscos en el Mercado Central.

En el Mercado Central, uno de los principales puntos de abastecimiento de la ciudad, se combina la venta de marisco fresco, frutas y verduras de proximidad y una amplia variedad de especias empleadas en la cocina doméstica ceutí. La experiencia gastronómica se completa en los hogares, donde el mestizaje culinario refleja la convivencia de culturas presentes en el territorio.

Corazón de dos mundos

Ceuta está situada en la margen norte del Estrecho de Gibraltar, ocupando un promontorio que históricamente fue objeto de disputa por su localización estratégica en las rutas marítimas entre Europa, África y el Mar Mediterráneo. Con una población superior a los 84.000 habitantes en 2025, ostenta el rango de ciudad autónoma desde la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía (13 de marzo de 1995). El estatus reforzado de Ceuta como ciudad española fue reconocido por el Tratado de Lisboa y se encuentra bajo jurisdicción española de forma continuada desde 1668.

Persona en Kayak por el foso de Ceuta.

La campaña "Tierra rara", celebrando ser diferentes

A principios de este 2025, la Ciudad Autónoma de Ceuta ha estrenado la campaña promocional 'Tierra rara'. El objetivo es descubrir que Ceuta es única, porque no se parece a ningún otro lugar: una ciudad europea en África, un punto de encuentro entre continentes y culturas, donde el mar se funde con la montaña y la historia convive con la modernidad.

El spot audiovisual de 'Tierra rara', producido con tecnologías de inteligencia artificial y gráficos generados por Unreal Engine, recorre espacios icónicos y cuenta con música original interpretada por Califato 3⁄4 con Ángeles Toledano. Las imágenes hacen hincapié en la singularidad de Ceuta: la coexistencia de culturas, el entorno natural y la diversidad patrimonial que configuran una 'ciudad europea en África' diferente a cualquier otra.

Submarinismo principal Punto Garita del Enano.