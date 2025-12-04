Condenado en Ceuta a cuatro años y cinco meses de prisión por intentar pasar 820 kilos de hachís a Algeciras

Un hombre de 54 años, natural de Cádiz, ha sido condenado a cuatro años y cinco meses de prisión tras ser detenido el pasado mes de marzo en el puerto de Ceuta con 820 kilos de resina de hachís que estaban ocultos en el falso techo de una furgoneta y que pretendía introducir en la Península a través del Puerto de Algeciras. Para pasar desapercibido, el vehículo llevaba rotulado el nombre de una prestigiosa empresa de iluminación artística y decorativa, conocida mundialmente por sus espectaculares luces de Navidad.

El juicio por esta causa se ha celebrado esta semana con condena para el conductor del vehículo, según avanza El Faro de Ceuta. En la vista, según el diario ceutí, el acusado, identificado como D.M.H., reconoció que llevaba la droga y que asumió el encargo de una red de narcotráfico porque estaba en vísperas de casarse.

Con este argumento, D.M.H. se presentó ante el juez que dictó sentencia por conformidad. Además de la reclusión, al ahora condenado también se le ha impuesto una multa de un millón y medio de euros. El acusado se declaró insolvente ante el tribunal, por lo que la pena inicial se verá incrementada.

La intervención tuvo lugar en la zona de embarque cuando los agentes observaron que el logotipo rotulado que marcaba su carrocería no se correspondía con ninguna empresa real, simulándose en apariencia con otra existente, una conocida firma de electricidad dedicada a la iluminación artística y decorativa de calles y espacios públicos.

La furgoneta imitaba la apariencia de una conocida firma de electricidad dedicada a la iluminación artística y decorativa de calles y espacios públicos. / G.C.

El conductor, único ocupante de la furgoneta, mostró signos evidentes de nerviosismo, lo que llevó a los agentes a realizar un registro más exhaustivo. Al desmontar la parte superior del vehículo, descubrieron un doble fondo donde se ocultaba la droga. El arrestado fue puesto a disposición judicial e ingresó en prisión provisional sin fianza, en la que permanecía hasta la celebración del juicio.