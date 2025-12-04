Salvemos El Rinconcillo pregunta por la "inminente" tramitación ambiental de los diques anunciada en octubre por el PSOE

La plataforma ciudadana Salvemos El Rinconcillo ha preguntado públicamente por la "inminente" tramitación de la declaración de impacto ambiental del proyecto para la construcción de unos diques de contención y la regeneración del arenal de la playa de Algeciras que fue anunciada por el senador del PSOE Alfonso Moscoso el pasado 29 de octubre.

Más de un mes después de aquel anuncio, recuerda la plataforma, no hay más detalles al respecto. Entonces, Moscoso dijo que el trámite iba a iniciarse con una previsión de estar redactada en un plazo de diez meses tanto en una nota de prensa como al propio colectivo en una reunión.

"Una vez más hemos dado un plazo prudente y sensato de espera pero el tiempo pasa, la regeneración que necesita nuestra playa sí que no aguarda y cada retraso es un serio contratiempo para salvaguardar el último espacio natural protegido que queda en el arco de la Bahía de Algeciras", destaca el colectivo, que lamenta que la tramitación se esté prolongando desde 2020. "¿Tan poco importa Algeciras a Costas y al Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España?", afea el colectivo.

El pasado agosto, los vecinos de El Rinconcillo se manifestaron para reclamar al Gobierno central el desbloqueo de la tramitación tras años de trabajo técnico sobre el terreno, consultas, diseños, trámites y un ambicioso proyecto redactado y aprobado en el verano de 2024.

Recreación del dique en forma de 'L' elegido para el Rinconcillo / E. S.

Para Moscoso, el nuevo trámite reafirmaba "el firme compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la recuperación, regeneración y protección de la playa del Rinconcillo". A preguntas de los periodistas, el senador socialista dijo confiar en que en un plazo máximo de dos años puedan estar llevándose a cabo las obras de construcción de los diques.