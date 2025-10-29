El PSOE anuncia como "inminente" la tramitación ambiental de los diques para la playa de El Rinconcillo, en Algeciras

El Partido Socialista de Algeciras ha anunciado este miércoles que el proyecto para la construcción de unos diques de contención y la regeneración del arenal de la playa de El Rinconcillo afrontará "de manera inminente" la tramitación de la declaración de impacto ambiental, que estará redactada en un plazo de diez meses.

El senador del PSOE por la provincia de Cádiz Alfonso Moscoso se ha reunido con representantes de la plataforma Salvemos Rinconcillo a la que han asistido varios miembros de la ejecutiva local del partido, entre ellos las ediles del Ana Jarillo y Paqui Pizarro, además de la coordinadora de la Administración General del Estado (AGE) en el Campo de Gibraltar, Esperanza Pérez.

“Hace dos años finalizó el estudio de viabilidad que permitió determinar cuál era la mejor opción, la más eficaz y menos invasiva para la costa, el Puerto y la propia zona del Rinconcillo. En los últimos meses se han ultimado los detalles técnicos y presupuestarios, y de forma inminente se va a iniciar el trámite ambiental, necesario para obtener la declaración de impacto ambiental, un proceso que durará entre ocho y diez meses. Superada esa fase, el proyecto continuará con la licitación de las obras y posterior ejecución de las mismas”, según Moscoso.

Alfonso Moscoso, flanqueado por Ana Jarillo y Paqui Pizarro.

El pasado agosto, los vecinos de El Rinconcillo se manifestaron para reclamar al Gobierno central el desbloqueo de la tramitación tras años de trabajo técnico sobre el terreno, consultas, diseños, trámites y un ambicioso proyecto redactado y aprobado en el verano de 2024.

Para Moscoso, el nuevo trámite "reafirma el firme compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la recuperación, regeneración y protección de la playa del Rinconcillo". A preguntas de los periodistas, el senador socialista ha confiado en que en un plazo máximo de dos años puedan estar llevándose a cabo las obras de construcción de los diques.

El senador socialista ha aprovechado para atribuir al Gobierno central los avances en la ciudad. "El Gobierno de Pedro Sánchez pone en el centro de sus decisiones a Algeciras, algo que durante mucho tiempo quedó relegado”, según Moscoso, quien ha citado proyectos como el Acceso Sur, en ejecución, y las iniciativas para desdoblar la A-7 a su paso por la ciudad, así como un tercer carril en el arco de la Bahía de Algeciras.