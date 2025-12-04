Cádiz celebra el Día de la Bandera de Andalucía con un acto en la Casa de Iberoamérica

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha reivindicado respeto e igualdad para los andaluces, asegurando que "el 4 de Diciembre nos consagramos a una bandera de convivencia y concordia, donde los andaluces apelamos a la unidad e igualdad. Una bandera que reconoce el derecho a la autonomía y a la solidaridad que contempla la Constitución. Se trata del día que cambió la historia de los andaluces. Un día en el que el pueblo ondeó la blanca y verde en busca de igualdad, libertad y respeto a un proyecto común".

Colombo ha hecho estas declaraciones en el transcurso del acto institucional que ha celebrado la Junta de Andalucía para conmemorar el Día de la Bandera de Andalucía en la provincia de Cádiz. La Casa de Iberoamérica ha sido el escenario de este acto y a la cita han asistido numerosas autoridades. Entre otras, la presidenta de la Diputación Provincial, Almudena Martínez, el subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros y el resto de los delegados territoriales del Gobierno andaluz en la provin-cia de Cádiz. También ha participado una amplia representación de diferentes colectivos, como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, representantes judiciales, sindicales, entre otros.

La Coral de la UCA ha sido la encargada de comenzar el acto con la interpretación de la composición de Carlos Guastavino Se equivocó la paloma. A continuación, el conocido escritor, articulista y divulgador de la historia de Andalucía a través de sus libros, Jesús Maeso, ha realizado un elogio a la bandera de Andalucía, para dar paso a una nueva interpretación de la coral de la UCA Las nubes me trajeron, del compositor Dante Andreo.

La delegada del Gobierno ha agradecido a Jesús Maeso su exaltación a la bandera andaluza elogiando "su magnífica intervención", para continuar su intervención refrendando “la relevancia de un día como hoy 4 de diciembre, un día con identidad propia como la tiene el 28 de febrero, un día instaurado ya en el calendario oficial de todos los andaluces y señalado en la His-toria de nuestra Comunidad".

Mercedes Colombo ha destacado que se trata del cuarto año que se conmemora esta fecha "en la que rendimos homenaje al emblema que nos une y nos enorgullece. Somos fieles a la bandera blanca y verde, presente en nuestro día a día, y que no excluye a nadie". Para la delegada, "esta es una fecha que celebramos por cuarto año para conmemorar las históricas y multitudinarias manifestaciones celebradas el 4 de diciembre de 1977 que reivindicaron la autonomía como expresión de la voluntad del pueblo andaluz para acceder a su autonomía plena, bajo una misma bandera, la blanca y verde, la bandera del diálogo la unión y la esperanza".

La delegada del Gobierno andaluz ha declarado que "pocas imágenes representan tanto a nuestra tierra como ese verde que mira al futuro con ambición y ese blanco que mantiene viva la pureza, la nobleza y la solidad del pueblo andaluz, una bandera que en Cádiz sentimos muy nuestra".

"Hoy recordamos aquel histórico 4 de diciembre de 1977, cuando más de dos millones de andaluces dejamos a un lado ideologías y diferencias, y salimos a las calles unidos, en una sola voz, para exigir la autonomía que esta tierra merecía. Fue un ejemplo de unidad y de dignidad que hoy sigue emocionando, que sigue vigente y que hace que nuestra bandera esté en muchos sitios, por todas partes", ha señalado para referirse después a que este año se han organizado diferentes actividades por parte de las delegaciones territoriales de la Junta para visibilizar el 4D en Cádiz. En estas jornadas en torno al Día de la Bandera se ha puesto en valor "lo mejor de nuestra provincia: la gastronomía, la industria, la cultura o el medio ambiente por bandera".

La máxima autoridad del Gobierno andaluz en la provincia ha asegurado que "celebramos el día del orgullo de ser andaluces, el día de la igualdad entre españoles. Defendemos un andalucismo moderno, equilibrado y transversal, que no pone etiquetas ni excluye sensibilidades. Un andalucismo y una provincia de Cádiz que construye, que no enfrentamos. Que tendemos puentes y que defendemos el progreso, al mismo tiempo que creemos en el talento de nuestra gente, en la responsabilidad y en la ambición de futuro".

Para terminar, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, ha subrayado que "nadie nos ha regalado nada. A Andalucía nadie le ha dado nada. Los andaluces y los gaditanos lo que hemos conseguido, lo hemos logrado con esfuerzo, con trabajo y con sacrificio. Estamos construyendo la Andalucía del mañana bajo una bandera común para todos. Una Andalucía y una provincia a la que hoy se le respeta, escucha y valora".

El acto ha finalizado con el izado da la bandera a cargo de la delegada del Gobierno y la presidenta de la Diputación Provincial, mientras la coral de UCA ha interpretado el Himno de Andalucía.