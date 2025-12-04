El administrador apostólico de la Diócesis de Cádiz, Ramón Valdivia, visita este jueves Algeciras

Roma nombra como administrador apostólico a Ramón Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla, quien asumirá el gobierno de la diócesis de Cádiz y Ceuta de manera temporal.

Visita de alto nivel de la Iglesia en Algeciras. El administrador apostólico de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Ramón Darío Valdivia, tendrá este jueves su primer contacto con el Campo de Gibraltar tras su reciente nombramiento al frente de la Iglesia en la provincia. Valdivia tiene previsto asistir al oficio religioso de la tarde, a las 19:00, en la parroquia de Santa María del Saladillo de la ciudad.

Valdivia ha sido designado por el Papa León XIV de forma transitoria para tomar las riendas de la institución tras la renuncia de Rafael Zornoza. Valdivia era hasta entonces obispo auxiliar de Sevilla.

Valdivia, nacido en Osuna en 1974, es uno de los perfiles más formados de la actual jerarquía andaluza. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, con estudios en teología, filosofía y un doctorado por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, fue ordenado sacerdote en 2003 y desde entonces ha desarrollado toda su carrera en la diócesis sevillana, donde ejerce como obispo auxiliar desde 2023.

El prelado ha acaparado titulares recientemente al reabrir el debate sobre modificar la fecha de la Semana Santa para unificar la celebración de la Pascua entre católicos y ortodoxos. Ahora, en un giro inesperado, se convierte en el responsable provisional de una de las diócesis que más atención concentra, mientras Cádiz, y por extensión el Campo de Gibraltar, esperan conocer quién tomará las riendas de manera permanente.

La primera visita de Valdivia fuera de la capital diocesana (Cádiz) tuvo lugar este mismo lunes en Medina Sidonia. El religioso mantuvo una intensa jornada con las diferentes congregaciones religiosas de la ciudad y sus representantes parroquiales.