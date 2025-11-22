El Papa acepta la renuncia del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, en plena investigación por abusos sexuales
Zornoza deja oficialmente la diócesis 16 meses después de pedir su retirada por edad, aunque la decisión llega marcada por las acusaciones de abusos a un menor cuando era formador en el seminario de Getafe
El religioso asegura acoger “con paz y fe” su renuncia y tilda de “injusta y falsa” la acusación de abusos mientras pide a los fieles serenidad en la etapa de transición
El Papa León XIV ha aceptado este sábado la renuncia del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, presentada hace 16 meses tras cumplir la edad de jubilación obligatoria para los prelados. La comunicación llegó a través del boletín oficial del Vaticano, siempre escueto y sin explicaciones, aunque la decisión se hace pública en plena investigación por presuntos abusos sexuales a un menor durante su etapa en el seminario de Getafe. Una coincidencia difícil de ignorar en una diócesis que esperaba desde hace meses una resolución sobre el futuro de su pastor.
El pontífice pone así punto final al largo período de Zornoza al frente de la diócesis. El hasta ahora obispo abandona su cargo mientras sigue abierto el caso que estalló a raíz de la denuncia de un joven que asegura haber sufrido abusos hace años. La Santa Sede —como es habitual en estos procesos— no menciona en su nota ni la investigación ni el contexto en el que se formaliza la renuncia.
León XIV ha nombrado al obispo auxiliar de Sevilla, Ramón Darío Valdivia, nuevo administrador apostólico de Cádiz y Ceuta
Según avanza El Diario de Cádiz, a falta de un sucesor definitivo, Roma ha nombrado como administrador apostólico a Ramón Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla, quien asumirá el gobierno de la diócesis de Cádiz y Ceuta de manera temporal.
Valdivia, nacido en Osuna en 1974, es uno de los perfiles más formados de la actual jerarquía andaluza. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, con estudios en teología, filosofía y un doctorado por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, fue ordenado sacerdote en 2003 y desde entonces ha desarrollado toda su carrera en la diócesis sevillana, donde ejerce como obispo auxiliar desde 2023.
El prelado ha acaparado titulares recientemente al reabrir el debate sobre modificar la fecha de la Semana Santa para unificar la celebración de la Pascua entre católicos y ortodoxos. Ahora, en un giro inesperado, se convierte en el responsable provisional de una de las diócesis que más atención concentra, mientras Cádiz, y por extensión el Campo de Gibraltar, esperan conocer quién tomará las riendas de manera permanente y qué pasos seguirá el Vaticano en torno al caso Zornoza.
Reacción del obispo Zornoza
Rafael Zornoza Boy ha valorado este sábado su renuncia y ha asegurado que acoge la decisión del papa “con paz y fe”, afrontando “con serenidad y confianza en Dios” la defensa ante una acusación de abusos sexuales que considera “injusta y falsa”.
En un mensaje de audio dirigido a los fieles y difundido a través de la web del Obispado de Cádiz y Ceuta, el prelado ha explicado que el papa León XIV ha nombrado como administrador apostólico al obispo auxiliar de Sevilla, Ramón Valdivia Jiménez, al que define como un “valioso pastor y apreciado amigo”.
Zornoza ha pedido además a la comunidad diocesana que dé una “cordial y obediente bienvenida” a Valdivia y que lo apoye durante esta etapa de transición que se abre en la diócesis.
El caso Zornoza
La acusación al obispo Rafael Zornoza de abusos sexuales a un menor, que presuntamente cometió en los años 90 cuando dirigía el seminario de Getafe (Madrid), ha acelerado la despedida del prelado, cuyo mandato como obispo de Cádiz y Ceuta ha estado salpicado de polémicas y al que el papa ha apartado de su cargo esta misma mañana. Zornoza ha recibido durante años críticas de quienes le consideraban un obispo autoritario, pero ninguna tan grave como la denuncia enviada el pasado verano al Vaticano por un hombre que asegura que desde 1994, cuando tenía 14 años, y hasta los 21, sufrió abusos en el seminario de la diócesis madrileña.
Cerca de dos semanas después de que El País publicara la apertura de una investigación por parte del Tribunal de la Rota, el papa ha aceptado la renuncia que Zornoza presentó en julio de 2024 al cumplir 75 años. El obispo siguió al frente de la diócesis hasta el 10 de noviembre, cuando trascendió la investigación en su contra y anunció que suspendía su agenda “para el esclarecimiento de los hechos” y para recibir tratamiento por un cáncer agresivo, información hasta entonces desconocida. En aquella nota defendió que las acusaciones eran “falsas”.
También ha recibido apoyos: una campaña en change.org reunió 460 firmas en defensa del obispo tras la apertura de la investigación.
Nacido en Madrid en 1949 y ordenado sacerdote en 1975, Zornoza desarrolló buena parte de su carrera en la diócesis de Getafe, donde fue rector del seminario entre 1994 y 2010. En 2005 fue nombrado obispo auxiliar y en 2011 tomó posesión en Cádiz y Ceuta.
Su gestión ha estado jalonada de controversias, desde desahucios vinculados a propiedades eclesiales hasta el malestar de grupos de laicos y clérigos, como el Grupo Cristiano de Reflexión-Acción de la Bahía de Cádiz o la plataforma Iniciativa Galilea, que denunciaron durante años una administración centrada “en la rentabilidad económica”, la falta de sensibilidad social y los conflictos con sacerdotes y comunidades religiosas.
