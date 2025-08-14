Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: jueves 14 de agosto

El jueves 14 de agosto llega cargado de planes en todos los rincones del Campo de Gibraltar: desde talleres creativos y fiestas infantiles hasta cine al aire libre, procesiones, música en vivo y eventos deportivos solidarios.

San Roque

La jornada arranca en San Roque a las 11:00 con la Fiesta infantil en la Alameda Alfonso XI, un espacio emblemático en pleno corazón del municipio que se llenará de juegos y actividades para los más pequeños.

Por la tarde, a las 19:45, el Municipal Hermanos García Mota acoge la semifinal del III Torneo de Fútbol Senior Alcalde Ciudad de San Roque, donde los equipos lucharán por un puesto en la final.

Y a las 20:30, la Feria Real rinde homenaje a la experiencia y la memoria de sus vecinos con la Cena homenaje a los mayores, un evento entrañable que combina convivencia y tradición.

Los Barrios

A las 11:30, la Biblioteca Pública Municipal de Los Barrios abre sus puertas a la imaginación con un taller de títeres con cucharas de palo, ideal para despertar la creatividad infantil.

La diversión continúa a las 20:00 en el Parque Sor Marí José, donde una gran fiesta infantil transformará la zona en un punto de encuentro para familias, con actividades para que los niños vivan una tarde mágica.

Algeciras

El centro de Algeciras será protagonista a las 20:00 con la salida procesional de Nuestra Señora de la Palma desde la parroquia homónima, recorriendo las calles con la solemnidad y el fervor que caracteriza esta celebración.

Más tarde, a las 22:00, el cine toma el relevo: los Boxes de Alcultura proyectarán Una quinta portuguesa, de Avelina Prat, dentro del ciclo Alcultura Cinema, una oportunidad para disfrutar del séptimo arte en un ambiente singular.

Tarifa

El Recinto Ferial de Tarifa abre a las 19:45 el Festival Mundial de Food Trucks, que arranca con la música de Dj Barry. A las 20:30 habrá pintacaras y globoflexia para los más pequeños, y a las 21:45, un esperado tributo a Queen pondrá a cantar al público.

Paralelamente, en el Pabellón de la Raqueta se celebra el III Torneo Benéfico de Pádel en favor de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, una cita deportiva con corazón solidario.

Para quienes prefieran un ambiente más íntimo y clásico, a las 21:00 podrán disfrutar de "Emociones a la luz de las velas", un concierto del cuarteto de clarinetes Banda Ciudad de San Fernando en la iglesia San Francisco. Un plan perfecto que forma parte de la semana cultural organizada por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Tarifa.

La noche continúa a las 22:00 en la Plaza de Toros con cine de verano y la proyección de Buffalo Kids, una opción perfecta para familias y amantes del cine al aire libre.

Jimena

Desde las 21:00, Jimena vibra con el inicio de su Feria de Agosto a través del pasacalles de las delegaciones infantil y juvenil desde el Ayuntamiento hasta la calle Fuente Nueva. A las 21:30, la plaza de la Constitución se ilumina con el encendido oficial, seguido a las 22:00 por la cabalgata. La inauguración oficial de la feria será a las 23:00 con la imposición de bandas a las delegaciones, para dar paso, a medianoche, a las actuaciones de Álvaro García y Angeliyo el Blanco. La última actuación comenzará a las 02:00 con la sesión del DJ N3DA, asegurando que la pista no quede vacía.