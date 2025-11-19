Presentado en Algeciras el documental sobre el arquitecto olvidado del Mercado, Manuel Sánchez Arcas

El auditorio Millán Picazo de Algeciras ha acogido este miércoles la presentación oficial del documental Ideología, acero y hormigón, una obra realizada por la asociación campogibraltareña Coste Cero y dedicada a la figura del arquitecto Manuel Sánchez Arcas, autor del histórico mercado central de Algeciras junto al ingeniero Eduardo Torroja.

El filme, de 43 minutos de duración, cuenta con el patrocinio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) y ha sido producido con el soporte fotográfico de la familia Sánchez Arcas, el archivo histórico del PCE y el trabajo de los fotógrafos Gemma Camañez —Donantes de Memoria— y Juan Carlos Santamaría.

El presidente de Coste Cero, Luis Almagro, destacó durante la presentación el valor histórico y cultural de este trabajo, que constituye el sexto documental de la asociación. “Le damos voz, después de 40 años de silencio y otros 40 de olvido, a la figura del arquitecto, urbanista y dirigente del PCE Manuel Sánchez Arcas”, señaló.

El documental ofrece un recorrido por la vida y obra de Sánchez Arcas a través de una de sus construcciones más emblemáticas: el Mercado de Abastos Ingeniero Torroja, levantado entre 1931 y 1935 y cuya cúpula de acero y hormigón —de 44,80 metros de diámetro— no fue superada hasta 1965 con la construcción del estadio deportivo de Houston (Texas).

Un creador prolífico y un intelectual comprometido

Más allá de su vinculación con Algeciras, Sánchez Arcas desarrolló una intensa trayectoria profesional, firmando proyectos en la Ciudad Universitaria de Madrid, escuelas durante la República y hospitales donde destacó por su sensibilidad arquitectónica, como el Hospital Español de México. En la URSS, colaboró en la construcción de hospitales de campaña durante la Segunda Guerra Mundial y dirigió la reconstrucción de Varsovia a partir de fotografías y pinturas.

Su actividad profesional estuvo acompañada por su firme compromiso político. Militante del PCE, ocupó cargos en el Gobierno de Juan Negrín, fue embajador de la República en Varsovia, participó en Radio Pirenaica y organizó junto a Pablo Picasso el Congreso Internacional de Intelectuales por la Paz en 1942.

“Fue definido por el historiador Carlos Flores como miembro destacado de la generación del 25 en arquitectura”, recordó Almagro, mencionando también su estrecho vínculo con los arquitectos Luis Lacasa Navarro y Ginés de Los Ríos.

Voces, dibujos y música para reconstruir su memoria

El documental incorpora la voz en off del actor y escritor Carlos Olalla, además de etopeyas de Andrés Vázquez de Sola, viñetas de Carlos Villanueva, la participación de Sara Almagro Triano y Anas Fassi el Mechachti, y la música de Manolo Báez, con su canción La Ventana.

Ideología, acero y hormigón se convierte así en un nuevo aporte documental que recupera la figura de un creador fundamental para la arquitectura española del siglo XX y para la historia urbana de Algeciras.