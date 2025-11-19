La llegada de la masa de frío ártico, con moderación en el Campo de Gibraltar

Llega el frío a España aunque al Campo de Gibraltar lo hará de manera moderada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado el "descenso térmico" para los próximos días debido a la llegada de una masa fría de origen ártico, aunque en la comarca se hará sentir bastante menos que en la mitad superior peninsular, donde se espera que nieve en cotas bajas. Las temperaturas mínimas subirán este jueves en la zona del Estrecho hasta los 11 grados centígrados y volverán a caer a partir del viernes para rondar los 9-10 grados durante el fin de semana del 22-23 de noviembre.

"Los días más frescos en Andalucía serán el viernes y el sábado", anuncia la Aemet. "El domingo comenzarán a recuperarse las temperaturas. Apenas se producirán precipitaciones en Andalucía en esta semana. El resto de la semana será seca, pero la llegada de una masa de aire ártico hará descender las temperaturas, quedando bastante bajas entre jueves y sábado, tendiendo a subir el domingo".

Al margen de esta bajada del mercurio, durante estos días predominará un tiempo bastante estable y tranquilo, con predominio de cielos claros o ligeramente nubosos, sin que se prevean precipitaciones destacadas ni fenómenos meteorológicos severos.

Miércoles

Se espera una jornada mayormente soleada al inicio, con nubes que irán ganando presencia a lo largo del día. Las temperaturas máximas ascenderán hasta los 20 °C, mientras que por la noche descenderán a unos 8 °C, dejando un ambiente templado pero fresco al caer el sol.

Jueves

La estabilidad se mantiene con cielos despejados y sol predominante. Será una de las jornadas más limpias de nubosidad. En cuanto a temperaturas, el termómetro alcanzará un máximo de 19 °C, y por la madrugada bajará a cerca de 11 °C, por lo que habrá que abrigarse al salir por la mañana.

Viernes

Un viernes soleado, con pocas nubes y un ambiente agradable. La temperatura máxima rondará los 17 °C, siendo el día con la mínima más alta de la semana, con 9 °C por la noche. Se espera un ambiente tranquilo y estable.

Sábado

Suben algo las nubes: habrá momentos de cielos parcialmente soleados. Las temperaturas subirán ligeramente, con un máximo de 18 °C y una mínima de 10 °C, es decir, la noche será un poco más fresca, pero no gélida.

Domingo

Clima muy apacible para cerrar el fin de semana. El sol será protagonista durante buena parte del día, con algunas nubes dispersas. Las máximas volverán a estar en torno a los 18 °C, y las mínimas nocturnas rondarán los 10 °C, manteniendo esa sensación suave templada al anochecer.