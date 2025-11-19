'Kairoscopio', la propuesta del festival Sur en AlCultura para el fin de semana

Los boxes de AlCultura de Algeciras vuelven a levantar el telón este fin de semana con Kairoscopio Danza como parte de la programación del festival Sur. Ambas citas serán el viernes 21 y sábado 22 de noviembre a las 20:00.

Kairoscopio es la segunda parte de una propuesta escénica titulada Chronoscopio, que Patricia Caballero creó en 2010 a sus 22 años. En aquella pieza los objetos y luces danzaban solos en escena, sin presencia humana. En esta segunda parte del díptico, Patricia retoma el largo y comprometido recorrido de indagaciones, obsesiones, hallazgos, experiencias y ‘maceraciones’ que ha desarrollado durante los 14 años transcurridos entre una obra y otra, en los que ha persistido en la investigación sobre el tiempo, la realidad, la conciencia y la percepción.

Sus estudios y prácticas han hecho incursiones en corrientes científicas disidentes, física cuántica, sueños lúcidos, visión remota y extraocular… En Kairoscopio, a caballo entre la danza, la instalación y la creación audiovisual, convierte la instalación de objetos ‘vivos’ en un paisaje habitable por un cuerpo que también es voz, objeto, paisaje, túnel y mapa. Su propio cuerpo se presenta como un ecosistema. Desde una anatomía inventada, disruptiva e imaginada, se atraviesan umbrales perceptivos que rompen las nociones establecidas sobre el cuerpo, el pasado, el futuro, la memoria y el existir. Este es el planteamiento de la pieza. Tenemos el lujo de asistir a su estreno.

Patricia Caballero

Patricia Caballero es bailarina y coreógrafa gaditana. Muy joven emigra a Barcelona, donde se licencia en Coreografía por el Institut del Teatre. Después de pasar por Lisboa y México, vuelve hace nueve años a Cádiz. Tiene un hacer muy particular, en el que afloran sus raíces andaluzas y su preocupación por las prácticas del cuerpo y los procesos perceptivos y relacionales. Muy activa y versátil, realiza formaciones y colaboraciones por todo el país. Es mentora de artistas emergentes y punteros. Su próxima creación, Ra!, será producida por el Mercat de les Flors.

Compra de entradas: https://entradium.com/es/events/sur-festival-escenico-del-estrecho

Más información sobre todo el festival SUR: https://www.tea-tron.com/boxlevante/blog/sur-festival-de-escenicas-del-estrecho/