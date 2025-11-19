Juanma Moreno enseña su modelo de PP en Madrid

La Andalucía de los tópicos está superada en Madrid. O no que diría Rajoy, por cierto sentado en la primera fila en la presentación del libro de Juanma Moreno Manual de convivencia. La vía andaluza que tuvo lugar este miércoles en pleno centro de la capital, en la Plaza de Cibeles. Porque uno de los titulares de la jornada ha sido que Andalucía es la comunidad con menos absentismo laboral de España, “así que le digo a los empresarios madrileños aquí presentes que inviertan en Andalucía”, decía Juanma Moreno aprovechando el momento.

En un diálogo “íntimo” con Sandra Golpe, directora de informativos de Antena 3 Televisión, Juanma Moreno detalló su “vía andaluza” (“senda” en palabras de la periodista gaditana) apostando por el diálogo, la empatía, “bajar el pistón”, en un lenguaje que sonaba ajeno en una sala abarrotada de público, con mucha prensa capitalina. En un tono relajado, salpicado de frases coloquiales del pueblo andaluz, el presidente de la Junta mostraba su manera de entender la política que describe en su primer libro. “Yo defiendo un modelo liberal, sin clase media no tendríamos democracia”.

Siguiendo su estilo, Moreno ni insultó ni elevó el tono, todo lo contrario, defendió el diálogo alabando tanto al socialista Juan Espadas, “he notado mucho el cambio con la señora Montero, no puedo nombrar un Defensor del Pueblo porque el PSOE no quiere negociar; con Espadas hablé mucho y hacía la política desde la sensatez”, como con Santiago Abascal, de quien contó una anécdota en un desayuno cuando estaban negociando su primera Presidencia de la Junta de Andalucía. “Pidió una tortilla francesa y le dije, ‘Santi, tú, tortilla española’”.

Juanma Moreno quería mostrar precisamente eso, su vía moderada, la que recomienda a sus hijos, “cuando tienen un problema y se vienen quejando les digo que defiendan la postura del otro”. Y hasta al referirse a Pedro Sánchez suavizaba sus palabras, y eso que lo acusó de “inflamar la sociedad por estrategia política”. “No tiene la mayoría social. Por cuestión de dignidad, debe disolver cuanto antes; por el bien de España”. Y lo decía teniendo delante al portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, que confronta cada día abruptamente en el Congreso.

El caso de Almería

El presidente de la Junta evitó hacer declaraciones a los muchos medios que lo esperaban pero no eludió los problemas que tiene encima de la mesa, tratando de relajar la tensión haciendo chistes, “pero, ¿no veíamos a hablar de mi libro?”. Para el presidente andaluz, estas noticias “son siempre desagradables y tristes” y confesó que la recibió “con estupor”. Eso sí. Defendió la manera de proceder del PP, que “en una mañana” ha apartado de militancia a los investigados por la UCO. “Conforme vayamos viendo, iremos tomando decisiones pero, desde luego, nada tiene que ver con lo que hace nuestro adversario; hemos sido rápidos y contundentes”.

También habló de la crisis de los cribados del cáncer de mama dando los datos que la Junta repite hasta la saciedad en las ocho provincias andaluzas pero que, por la reacción del público, no había llegado hasta Madrid. Y comentó, claro, de su trayectoria política alabando en varias ocasiones a Soraya Sáenz de Santamaría, también presente en la sala.

Confesiones

El presidente andaluz habló del Papa Francisco y confesó que es “cristiano pero con dudas”, además de dedicar muchas palabras a su madre, “en mi casa se ha vivido un matriarcado” y desvelar que su sueño es retirarse en una casa de campo en su provincia de Málaga, “con mis perros y todo”.

Con una amplia sonrisa en la boca se descartó para volver a Madrid ante la pregunta de la presentadora. “¿Volver a la política nacional? ¿Como está? Ni harto de vino”. Y tuvo su papel como leal compañero de Alberto Núñez Feijóo, “mi final de etapa está en Andalucía y estoy muy ilusionado con que Alberto sea presidente porque España necesita un cambio”.