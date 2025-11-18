Este es el restaurante de Leo Messi en Cádiz: cocina andaluza, terraza de ensueño y un balón de oro para comérselo

Sotogrande ya no es sólo una zona lujosa, pues supera todas las expectativas. En este rincón de San Roque, en la provincia de Cádiz, invierten los grandes iconos vivos como el jugador de fútbol, ocho veces ganador del Balón de Oro, Lionel Messi.

El Puerto Deportivo de Sotogrande acoge desde este pasado verano el restaurante 'Hincha', en el hotel MIM. Y una auténtica estrella del fútbol cuenta en su cocina con otra, el chef catalán Nandu Jubany, con una estrella Michelin.

En este exclusivo establecimiento te puedes deleitar con las vistas al puerto deportivo y Gibraltar desde su 'Tribuna', el 'rooftop' de Hincha. Puedes acompañar este skyline de ensueño con un rico cóctel de leyenda como el Mojito Hincha, Hincha Sur, La Marina o el 10. “Cada cóctel es un golazo de sabor”, reza en la carta de Hincha en Sotogrande.

Vistas desde la terraza del restaurante Hincha de Messi, en Sotogrande. (San Roque, Cádiz).

Unas vistas maravillosa, una sabrosa experiencia gastronómica basada en la comida mediterránea: arroz al señorito, ensaladilla de ventresca de atún, carpaccio de ternera retinta, mayonesa de wasabi, parmesano y rúcula ¿Quién puede pedir más? Pues sí es posible pedir más, por ejemplo, un postre original y único: el delicioso balón de oro que sólo puedes degustar en los restaurantes Hincha, de Messi. Para algunos fooders que se han animado a visitarlo, opinan que estaba bueno, aunque el precio quizá sea algo elevado.

Y es que, en general, Hincha en Sotogrande ha tenido hasta el momento una buena acogida, aunque posee un 3,8 en las valoraciones de Google.

Diego ha resumido su grata experiencia en el establecimiento de Messi: “Hoy hemos estado mi mujer y yo paseando por el puerto de sotogrande y se nos apeteció una cervecita y gran acierto fue sentarnos en la terraza del restaurante Hincha. La chica que nos recibió fue muy amable y nos ofreció tomar algo de cena y la verdad que no teníamos mucha hambre y pedimos un par de platos para compartir y un postre: unas almejas y unos macarrones de la abuela de Messi, estaba todo riquísimo, de postre una piña con helado también muy bueno y ligero, los camareros muy simpáticos y atentos , te hacen sentir muy cómodo. Respecto al local, está muy bien decorado y el lugar es muy tranquilo”.