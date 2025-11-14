La venta de Algeciras que pone de acuerdo a todos: “Las rebanadas son espectaculares y las raciones abundantes”

Con las primeras lluvias también llegan las ganas de disfrutar de un establecimiento acogedor y comida caliente. Para ello, hay quien se decanta por la Sierra de Cádiz o la Campiña de Jerez, y otros realizan parada en la misma localidad de Algeciras, en el Campo de Gibraltar.

El municipio algecireño posee establecimientos con encanto como la Venta Peña, ubicada junto a la carretera en la carretera Nacional Cádiz-Málaga km. 109, a la salida de Algeciras hacia Málaga.

Su origen se remonta a 1910. Jesús Peña Jiménez fundó este emblemático establecimiento hostelero, tal y como queda patente en la placa ubicada en la entrada. Dicha placa fue concedida a varios locales de la ciudad, distiguiéndolos así como “establecimientos con solera”. En la actualidad, las nuevas generación de los Peña sigue al frente del negocio.

Cruzas el umbral y te sientes como en casa, gracias al trato inmejorable que recibes por parte de todo el personal. Dispone de una barra larga tradicional, que suele estar hasta los topes, y dos salones donde puedes tomar tapas o el menú del día.

Plato de la Venta Peña, de Algeciras.

Las famosas rebanadas de la Venta Peña es una tostada espectacular en cuanto a sus dimensiones, por su longitud y grosor, de un par de dedos. Una forma fabulosa de comenzar la jornada es tomar una de estas rebanadas con jamón, carne mechada, de lomo en manteca. Aunque no es la única opción, ya que también sirven pitufos, molletes, bocadillos y medios bocadillos. Sus parroquianos no lo dudan: “¡Espectaculares rebanadas! El mejor sitio de desayunos de Algeciras”.

Además del desayuno, elaboran tapas, raciones y sirven menús a diario “equilibrado en cuanto a calidad, cantidad y súper precio”. También están disponibles para llevar con primer plato, segundo plato, pan, bebida y postre. La comida es casera y, a diferencia de la mañana, tomarla allí mismo resulta una experiencia muy tranquila.

Horario Venta Peña

De lunes a viernes de 07:00 a 17:00 horas