47 zambombas flamencas inundarán la provincia de Cádiz esta Navidad en la programación más ambiciosa de su historia

La Navidad gaditana volverá a sonar a compás flamenco este 2025, pero con una diferencia: nunca antes lo había hecho con tanta intensidad. Entre el 29 de noviembre y el 23 de diciembre, 34 grupos flamencos ofrecerán 47 zambombas en 29 municipios de la provincia de Cádiz, en lo que sus organizadores han calificado como una programación "histórica" que amplía los límites de lo realizado hasta la fecha.

"Nadie ha organizado una actividad con estas características, con tantos artistas, con tantos municipios y con tantas entidades flamencas implicadas", aseguró Enrique Morales, presidente de la Federación de Peñas Flamencas de la Provincia de Cádiz, durante la presentación del cartel celebrada en el Palacio Provincial. La iniciativa, promovida conjuntamente por la federación y la Diputación de Cádiz, consolida su apuesta por mantener viva una tradición que fusiona el flamenco con las celebraciones navideñas.

El vicepresidente segundo de la Diputación y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, Javier Vidal, reconoció el crecimiento exponencial de la actividad: "Es increíble cómo ha ido creciendo esto". Para la institución provincial, apuntó, resulta "fundamental mantener esta actividad y potenciarla", no solo por su valor como bien de interés cultural, sino también por la riqueza económica que genera en los municipios participantes. Vidal adelantó que la colaboración entre ambas instituciones continuará en ediciones futuras.

El Campo de Gibraltar, epicentro flamenco navideño

La comarca del Campo de Gibraltar acogerá varias de las citas más destacadas de esta edición. El primer fin de semana de diciembre arrancará con fuerza en La Línea de la Concepción, donde la Peña Flamenca Cultural Linense abrirá sus puertas el 6 de diciembre a las 14:30 para recibir a la Zambomba Aromas de Navidad de Macarena de Jerez.

En formato vespertino, San Roque y Algeciras compartirán protagonismo a través de sus respectivas peñas: la Peña Flamenca Sanroqueña y la Sociedad del Cante Grande de Algeciras unirán fuerzas el 7 de diciembre a las 17:00 para presentar la Zambomba Azúcar, Canela y Clavo, en una colaboración que subraya los lazos flamencos entre ambas localidades.

Los Barrios se sumará a la programación el 13 de diciembre, cuando la Peña Cultural Flamenca Fosforito ofrezca la Zambomba del Niño Manuel a partir de las 17:00. Y para cerrar el círculo campogibraltareño, el Valle del Guadiaro, en el municipio de San Roque, acogerá el 21 de diciembre a las 16:30 la Zambomba un Canto a la Navidad, a cargo de la Peña Cultural Flamenca Valle del Guadiaro.

Un recorrido por toda la geografía gaditana

Más allá del Campo de Gibraltar, la programación se extiende por prácticamente toda la provincia. El pistoletazo de salida se dará en El Puerto de Santa María el 29 de noviembre con la Asociación Cultural Amigos del Chumi, mientras que el broche final llegará el 23 de diciembre en Algodonales, donde la Peña Flamenca Valeriano Bernal presentará nuevamente Azúcar, Canela y Clavo.

Jerez de la Frontera, como no podía ser de otra manera en la capital flamenca por antonomasia, concentra el mayor número de actuaciones con trece zambombas repartidas a lo largo del mes. Destacan espacios emblemáticos como la Peña Flamenca la Zúa, que inaugurará la programación jerezana el 29 de noviembre con el Coro Tío Jose de Paula, o la Peña Cultural Flamenca Feminista y LGTBI La Lola, que apostará por la inclusividad el 7 de diciembre con la Zambomba Tamara del Tañé.

San Fernando, Cádiz capital, Chiclana, Arcos de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Conil, Vejer, Barbate, Rota, Puerto Real y localidades de la sierra como Ubrique, Olvera, Setenil o Alcalá del Valle completan un mapa que convierte a prácticamente toda la provincia en un escenario flamenco navideño.

Tradición accesible

Todas las zambombas programadas ofrecen entrada gratuita hasta completar el aforo, lo que facilitará el acceso a un público amplio y diverso. La iniciativa busca así democratizar el disfrute de una expresión cultural que, en palabras de los organizadores, representa la esencia misma de la identidad gaditana.

Con grupos como Las Niñas del Mono, La Luz y La Sal, Aire de los Peña, Nochebuena Cantaora de José el Berenjeno o el Coro de Campanilleros del Chato La Isla, entre otros muchos, la variedad artística quedará garantizada. Cada peña ha seleccionado cuidadosamente el repertorio que mejor represente su idiosincrasia, configurando así un mosaico de estilos dentro de la unidad temática navideña.

La presentación del cartel contó con la presencia de numerosos representantes de peñas federadas, evidenciando el respaldo del tejido asociativo flamenco provincial a una propuesta que, año tras año, consolida su lugar en el calendario cultural gaditano.