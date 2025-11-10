PSOE e IU cargan contra Landaluce por el retraso del alumbrado en Algeciras: “La Navidad no cambia de fecha”

La polémica por el retraso en la instalación del alumbrado navideño en Algeciras sigue creciendo. A la nota oficial del Ayuntamiento, que el domingo garantizó que la ciudad “contará un año más con luces de Navidad, como no puede ser de otra manera”, se han sumado este lunes las críticas del PSOE e Izquierda Unida, que acusan al Gobierno local del PP de “falta de previsión”, “caos” y “nefasta gestión”.

La secretaria general del PSOE algecireño y portavoz municipal, Rocío Arrabal, lamentó que una celebración “tan predecible” como la Navidad vuelva a tropezar con los mismos problemas de planificación. “Las luces se encenderán más tarde que en ningún otro sitio, aunque nos cuesten lo mismo”, advirtió Arrabal, que considera este nuevo retraso “una muestra más del caos que tiene montado en el Ayuntamiento el PP de Landaluce”.

Según la portavoz socialista, el encendido navideño —muy esperado por comerciantes y vecinos— se encuentra “envuelto en la incertidumbre” cuando otros municipios del Campo de Gibraltar ya preparan sus calles para el inicio de la campaña. “La Navidad es en la misma fecha todos los años y no hay ninguna norma que impida convocar antes la licitación”, reprochó Arrabal. “A Landaluce y su equipo les vuelve a pillar el toro con algo tan básico”.

La líder socialista fue más allá y situó este episodio como “un ejemplo más del despropósito” de un alcalde “sin proyecto de ciudad y sin capacidad para gestionar lo cotidiano”. “Ahora le toca a las luces, pero otras veces pasa con las obras, con la limpieza, con los colegios... todo se hace tarde, deprisa y corriendo”, añadió.

En la misma línea se pronunció la coordinadora local de Izquierda Unida, Purificación Alonso, quien ironizó sobre las justificaciones ofrecidas por el Ejecutivo local: “Pareciera que este año las fiestas hubieran cambiado de fecha o que se hubiera modificado la ley de contratos. Ninguna de las dos cosas ha ocurrido: lo que pasa es que el equipo de Landaluce no sabe cómo esconder sus errores”.

Alonso reclamó “una respuesta clara y fehaciente” sobre cuándo se instalará y encenderá finalmente el alumbrado, subrayando el impacto económico que esta demora puede tener en el pequeño comercio y la hostelería del centro. “Estamos hablando de negocios que se juegan buena parte de sus ventas anuales en estas fechas, y que no entienden qué está pasando”, denunció.

Desde IU consideran este episodio un “síntoma más de la descomposición del equipo de gobierno”, y apuntan directamente al alcalde. “Con un alcalde más preocupado de sus compromisos en Madrid y de tapar los incumplimientos de su partido en la Junta, no es de extrañar lo que está viviendo nuestra ciudad”, concluyó Alonso.

Por su parte, el Ayuntamiento sostiene que el procedimiento se está desarrollando “con total normalidad y dentro de los plazos legales”. La teniente de alcalde delegada de Feria y Fiestas, Juana Cid, recordó este domingo que los procesos de contratación “son largos y complejos” y aseguró que ya existe una propuesta de adjudicación a la empresa cordobesa Iluminaciones Ximénez, la misma que ha iluminado la ciudad en los últimos años.

No obstante, el expediente se encuentra aún en periodo de alegaciones —que finaliza el 21 de noviembre—, por lo que el montaje, en el mejor de los casos, no podrá comenzar hasta entonces.