El alumbrado de Navidad en Algeciras se atasca: no podrá montarse nada antes del 24 de noviembre

El Ayuntamiento de Algeciras ha salido este domingo al paso de los rumores —y de las informaciones publicadas por Europa Sur— sobre el retraso en la instalación del alumbrado extraordinario de Navidad. En una nota oficial, la teniente de alcalde delegada de Feria y Fiestas, Juana Cid, ha garantizado que la ciudad “contará un año más con alumbrado navideño, como no puede ser de otra manera”.

Cid subrayó que el Gobierno local está cumpliendo “escrupulosamente con la ley”, y recordó que los procesos de contratación “son largos y el del alumbrado no escapa a esa situación”. Según explicó, ya existe una propuesta de adjudicación a la empresa cordobesa Iluminaciones Ximénez, la misma que ha iluminado la ciudad en los últimos años.

Ninguna norma impide que la licitación se convoque con más antelación, pero solo Algeciras ha llegado a noviembre con las bombillas en el cajón

En su comunicado, el Ayuntamiento se escuda torpemente en los plazos de la Ley de Contratos del Sector Público para justificar un retraso que, en realidad, era evitable. Ninguna norma impide que la licitación se convoque con más antelación —de hecho, otros municipios del Campo de Gibraltar ya preparan sus calles para el encendido—. La legislación es la misma para todos, pero solo Algeciras ha llegado a noviembre con las bombillas en el cajón.

El expediente, de hecho, se encuentra todavía en el periodo de alegaciones, que finalizará el 21 de noviembre. Hasta entonces no podrá formalizarse el contrato, y sin contrato firmado no puede iniciarse el montaje, salvo en casos de emergencia o contratos menores, que no es el caso.

Un calendario contra reloj

El problema es que los plazos administrativos son tan fríos como la propia burocracia. Una vez finalizado el periodo de alegaciones, si no se interpone ningún recurso, el contrato debería formalizarse en los cinco días hábiles siguientes. Solo entonces podrían comenzar los trabajos de instalación.

El encendido del Black Friday, tradicional en Algeciras, parece hoy más un deseo que una fecha realista

En el mejor de los escenarios, eso situaría el arranque del montaje en torno a la semana del 24 de noviembre. Y el calendario no engaña: el tradicional encendido navideño de Algeciras se celebra cada año el último viernes de noviembre, que en 2025 cae el día 28, coincidiendo con el Black Friday, jornada clave para el comercio local.

A ese ritmo, sería casi un milagro navideño que las luces estuvieran listas a tiempo para esa fecha, teniendo en cuenta que el contrato da a la empresa adjudicataria un plazo máximo de cuatro semanas para el montaje.

El contraste con otras ciudades andaluzas resulta evidente. En Jerez, el encendido será el 21 de noviembre; en Cádiz, Chiclana y Puerto Real, el 28; y en San Fernando, el 29. Málaga inaugurará su alumbrado también ese último fin de semana del mes.

Muchas de ellas llevan semanas adornando las calles y anunciando programas paralelos para atraer a visitantes y dinamizar el comercio local, que encuentra en estas fechas su mejor baza del año.

En Algeciras, sin embargo, ni un arco ha sido colgado todavía.

La sombra del retraso

El pasado 4 de noviembre, Europa Sur ya advirtió de que el expediente de adjudicación seguía abierto y “en evaluación”, pese a que la mesa de contratación se reunió el 23 de octubre y propuso a Ximénez como adjudicataria. El acta se publicó el 31 de octubre, con un presupuesto total de 558.571 euros (IVA incluido).

La firma cordobesa fue la única licitadora y obtuvo la máxima puntuación en la mayoría de apartados, salvo en la propuesta para la Plaza Alta, epicentro del alumbrado algecireño, donde logró 10 de los 15 puntos posibles. Fuentes del sector apuntan a que el diseño puede haberse resentido por la falta de tiempo: las decoraciones más espectaculares se reservan con meses de antelación por ciudades como Málaga, Vigo o Madrid.

Un operario de Ximénez durante el montaje del alumbrado de Navidad en Algeciras, hace dos años. / Erasmo Fenoy

“Habrá Navidad”, promete el Ayuntamiento

Pese a todo, la teniente de alcalde Juana Cid insiste en su mensaje de tranquilidad: “El alumbrado extraordinario se ha convertido en los últimos años en un elemento de atracción de visitantes y así será también en este 2025 y principio de 2026”.

A pesar de no dar fechas concretas, Cid confía en que los trabajos de instalación comiencen “cuanto antes”, para que “Algeciras, los algecireños y quienes nos visiten puedan disfrutar plenamente de la Navidad Especial”.

Pero mientras llega la luz verde definitiva, Algeciras sigue a oscuras, pendiente de una firma y de un calendario que cada día se estrecha un poco más.