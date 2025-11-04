Ximénez volverá a iluminar la Navidad de Algeciras… si el Ayuntamiento se da prisa

Algeciras sigue sumida en la penumbra festiva. Mientras en los municipios vecinos del Campo de Gibraltar las luces de Navidad llevan semanas desafiando al horario de invierno, en la ciudad portuaria ni un solo arco ha sido aún colgado. Y eso que ya se sabe quién las pondrá: Iluminaciones Ximénez, la misma firma que desde Córdoba alumbra medio país y que, un año más, será la encargada de vestir de luz las calles algecireñas.

Solo falta un pequeño detalle: que el Ayuntamiento firme la adjudicación y formalice el contrato. Y no es un tecnicismo. Sin ese trámite, Ximénez no puede empezar a desplegar sus camiones negros, sus operarios ni su inagotable arsenal de bombillas.

El expediente, de esos que parecen multiplicar los plazos como por arte de magia administrativa, sigue abierto y "en evaluación". La mesa de contratación se reunió el pasado 23 de octubre —telemáticamente, como mandan los tiempos— y acordó proponer a Ximénez como adjudicataria del contrato de servicio de Iluminación decorativa con motivo de las fiestas de Navidad 2025 y Carnaval 2026.

El acta se subió al perfil del contratante el 31 de octubre, víspera de Todos los Santos, aunque más bien parecía la víspera de “todas las luces”.

El contrato, sujeto a regulación armonizada, prevé un presupuesto total de 558.571,45 euros (IVA incluido). No hubo competencia: Ximénez fue la única licitadora. Y aun así, cumplió con creces.

El informe técnico le otorga la máxima puntuación en casi todos los apartados: proyecto de ejecución, características técnicas, diseño ornamental… salvo uno. En la Propuesta especial para la Plaza Alta —el corazón neurálgico de la Navidad algecireña—, la empresa obtuvo “solo” 10 de los 15 puntos posibles.

¿El motivo? Tal vez, como aventuran algunos observadores, la falta de tiempo. Los diseños más espectaculares, dicen, suelen reservarse con meses de antelación por ayuntamientos con mejor calendario (y menos papeleo). Málaga, Vigo o Madrid compiten cada año por las joyas lumínicas del catálogo de Ximénez, que, con tantas ciudades en cartera, difícilmente puede improvisar un milagro de última hora.

Montaje del alumbrado de Navidad en la Plaza Alta, el año pasado. / Erasmo Fenoy

El acta municipal lo explica con minuciosidad casi poética: se valoran la originalidad, la vistosidad, la armonía de las proporciones, la luminosidad, la seguridad y hasta la “rigidez mecánica de las uniones de las estructuras de soporte”. Un tratado de ingeniería emocional aplicado a la bombilla LED.

Nada se deja al azar, salvo, quizá, el tiempo. Y el tiempo, precisamente, apremia.

Tradicionalmente, Algeciras da la bienvenida a la Navidad el último fin de semana de noviembre, fecha que este año cae en viernes 28. Pero, a falta de adjudicación formal y con menos de cuatro semanas de margen para el montaje, el calendario parece un enemigo más que un aliado.

El contrato estipula ese mes exacto de plazo máximo (cuatro semanas) para instalar todas las luces y otro para desmontarlas. La aritmética no engaña: si los trámites se alargan unos días más, los operarios de Ximénez tendrán que trabajar casi a destajo para que la Plaza Alta brille a tiempo.

Mientras tanto, los comercios del centro aguardan con impaciencia. La iluminación navideña no es solo un adorno: marca el inicio de la campaña comercial más intensa del año, la que llena las calles de paseantes, de villancicos y de ventas. Cada día que pasa sin luces es, en cierto modo, un día menos de Navidad.

De momento, Algeciras espera. El acta está subida. La propuesta está clara. Solo falta la firma. Y, claro, que alguien encienda la luz.