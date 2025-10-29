¿Por qué Algeciras aún no ha comenzado a montar su alumbrado de Navidad?

Mientras en La Línea de la Concepción o Los Barrios las calles lucen engalanadas desde hace semanas, en Algeciras aún no se ha colocado todavía ni un solo arco de luz por Navidad. La ciudad portuaria, acostumbrada a encender su alumbrado a finales de noviembre, apura el calendario con el contrato todavía en fase de evaluación.

El pasado 9 de septiembre, el Ayuntamiento de Algeciras puso en marcha la licitación para la instalación, conservación y desmontaje del alumbrado extraordinario con motivo de las fiestas de Navidad 2025 y Carnaval 2026, con un presupuesto base de 561.378 euros (IVA incluido). El pliego exigía a la empresa adjudicataria no solo encargarse del montaje, sino también del mantenimiento y retirada de las luces, asegurando además la variedad, originalidad y calidad artística de los motivos decorativos.

En el caso del alumbrado navideño, el documento fijaba un plazo máximo de montaje de cuatro semanas y otro de cuatro semanas para el desmontaje. Las empresas interesadas pudieron presentar sus ofertas hasta el 8 de octubre, pero tres semanas después, el proceso sigue “en evaluación” en el perfil del contratante del Ayuntamiento.

Consultadas por Europa Sur, fuentes municipales han confirmado que el procedimiento “se encuentra aún en la Mesa de Contratación” y que todavía “está en marcha la parte del proceso de la que no se puede facilitar información”.

El tiempo se agota

El calendario juega en contra. En los últimos años, el Ayuntamiento ha inaugurado el alumbrado navideño el último fin de semana de noviembre, una fecha que este año caería en el viernes 28 de noviembre. Esa jornada suele marcar el arranque de la campaña comercial en el centro de la ciudad, con el pequeño y mediano comercio pendiente de la llegada de las luces para dar el pistoletazo de salida a las compras festivas.

Sin embargo, sin adjudicataria confirmada y con un margen de apenas cuatro semanas para el montaje, la posibilidad de repetir esa fecha se complica.

De Ximénez a la incógnita

En los últimos años, la empresa Iluminaciones Ximénez, con sede en Puente Genil (Córdoba), ha sido la encargada de vestir de luz a Algeciras. Se trata de una de las compañías más reconocidas del sector, responsable también de proyectos en ciudades como Málaga, Madrid o Vigo.

En la Navidad de 2024, Ximénez comenzó a preparar la instalación ya en agosto. “Como todos los años en esta fecha, la empresa adjudicataria Ximénez ha comenzado la instalación del alumbrado de Navidad para adelantar estas labores, ya que operan en numerosas ciudades españolas”, explicaba entonces la teniente de alcalde de Feria y Fiestas, Juana Cid, en declaraciones oficiales.

Este año, en cambio, se desconoce quién asumirá la tarea. Ni se ha anunciado adjudicación ni se ha observado movimiento alguno en las calles.

La cuenta atrás ha comenzado. Si el Ayuntamiento mantiene su calendario habitual, la empresa que resulte adjudicataria tendrá que “pisar el acelerador” para llegar a tiempo. En apenas un mes habría que desplegar el alumbrado en el centro urbano y en las barriadas, realizar las pruebas técnicas y garantizar que todo esté listo para el tradicional encendido que marca el inicio de la Navidad algecireña.