Algeciras destina más de medio millón de euros a sus luces de Navidad 2025 y Carnaval 2026

Algeciras ya se prepara para brillar. El Ayuntamiento ha puesto en marcha la licitación del contrato para la instalación, conservación y desmontaje del alumbrado extraordinario con motivo de las fiestas de Navidad 2025 y Carnaval 2026, con un presupuesto base de 561.378 euros (IVA incluido).

El pliego establece que la empresa adjudicataria deberá encargarse no solo del montaje de las luces, sino también de su mantenimiento y retirada, garantizando además la variedad, originalidad y calidad artística de los motivos decorativos. En el caso de la Navidad, el plazo máximo de montaje será de cuatro semanas y el desmontaje de otras cuatro, mientras que en Carnaval ambos procesos deberán completarse en una semana.

Las luces navideñas volverán a llenar de color y ambiente festivo las calles más emblemáticas del centro urbano. Entre ellas, destacan Emilio Castelar, Regino Martínez, Blas Infante, Sevilla, Capitán Ontañón, Alfonso XI y la Plaza Alta, además de las fachadas del Ayuntamiento y otros espacios singulares. También se contemplan adornos en plazas, farolas, árboles y arcos en barriadas, así como proyectos especiales de iluminación en enclaves como la rotonda del Ave María o el parque María Cristina.

Para Carnaval, el pliego contempla la decoración de vías como Sevilla, Blas Infante, Regino Martínez o Alfonso XI, además de la fachada del Teatro Florida y accesos al parque.

Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 8 de octubre de 2025, y deberán acreditar experiencia mínima de tres años en instalaciones similares, especialmente en espectáculos lumínico-musicales. En los últimos años, la adjudicataria del servicio ha sido Iluminaciones Ximénez, compañía cordobesa especializada en este tipo de proyectos.