Algeciras prepara la licitación de la plaza de toros de Las Palomas con un estudio económico de 1,3 millones de euros

Emilio de Justo con un toro de La Palmosilla en la pasada Feria Real de Algeciras.

El Ayuntamiento de Algeciras ha sacado a información pública un estudio de viabilidad económico-financiera para la futura concesión de la gestión de la plaza de toros de Las Palomas, que este año volverá a salir a concurso. La decisión del gobierno local se produce después de que el anterior empresario, Carmelo García, haya agotado su plazo de explotación, que se ha alargado entre las temporadas de 2021 y 2025.

Se trata de un documento técnico elaborado por la Delegación municipal de Feria y Fiestas, que servirá como base para la licitación del contrato en los próximos meses de la plaza, considerada de segunda categoría.

Se trata de un paso previo que permite a cualquier empresa examinar los números y presentar alegaciones durante un plazo de un mes

El estudio calcula que el valor de la concesión asciende a 1.347.000 euros, una cifra que resulta de sumar los ingresos estimados por la venta de entradas y abonos, la publicidad, la explotación de los bares y otros servicios durante los festejos. No se trata todavía de un contrato, sino de un paso previo que permite a cualquier ciudadano o empresa examinar los números y presentar alegaciones durante el plazo de un mes.

Qué incluye la concesión

La empresa adjudicataria asumirá durante tres años (más uno prorrogable) la organización y gestión de todos los espectáculos taurinos en el coso algecireño, con especial atención a la Feria Real, considerada el gran acontecimiento taurino de la ciudad.

Entre las obligaciones de la concesionaria figuran la contratación de toreros y ganaderías, la adquisición de las reses, el montaje de la infraestructura sanitaria (médicos, quirófano y ambulancias), el personal auxiliar de plaza, la impresión de los carteles y las entradas, la seguridad, la limpieza, así como la explotación de los bares y la venta de productos en el interior.

El estudio estima que los ingresos rondarían los 443.000 euros por temporada, lo que dejaría un beneficio bruto de unos 138.000 euros al año

La concesión supone también que la empresa privada asumirá el riesgo económico de la explotación: sus beneficios dependerán de la asistencia de público y de la capacidad de generar ingresos frente a unos gastos previstos de 305.000 euros anuales. El estudio estima que los ingresos rondarían los 443.000 euros por temporada, lo que dejaría un beneficio bruto de unos 138.000 euros al año.

Un paseíllo durante la Feria de Algeciras 2025. / Europa Sur

Un procedimiento con alegaciones posibles

Este trámite previo es habitual en las concesiones de servicios públicos de gran complejidad, como es el caso de la gestión taurina. El estudio elaborado por el Consistorio está disponible tanto en el Departamento de Contratación como en la Plataforma de Contratación del Estado.

Durante los próximos 30 días, cualquier interesado podrá presentar alegaciones para cuestionar o matizar las cifras del informe.

Este tipo de procedimientos suelen abrir la puerta a ajustes en las previsiones de ingresos y gastos antes de que el Ayuntamiento lance el concurso definitivo

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Sur señalan que este tipo de procedimientos suelen abrir la puerta a ajustes en las previsiones de ingresos y gastos antes de que el Ayuntamiento lance el concurso definitivo para adjudicar la gestión de la plaza.

Los antecedentes: del pliego de 2021 a la Feria de 2025

El último pliego para la explotación de Las Palomas se publicó en 2021 y fijaba un canon anual de 6.000 euros, el doble que en el contrato anterior, de 2016. El documento obligaba a organizar al menos tres corridas durante la Feria de Algeciras "con toreros de primer nivel y ganaderías de prestigio".

Ese mismo proceso estuvo rodeado de sobresaltos. El empresario José Montes, que había quedado primero en la licitación, se retiró sin presentar la documentación exigida. Ante esta renuncia, el Ayuntamiento activó un plan B y adjudicó la concesión a la empresa Espectáculos Carmelo García, la segunda clasificada. Finalmente, García fue quien se quedó con la gestión de la plaza y organizó la Feria Real de 2025, la última celebrada hasta la fecha y marcada por un descenso considerable del número de abonados.