El Ayuntamiento de Algeciras presume del avance de las obras en Blas Infante pese al retraso acumulado

El Ayuntamiento de Algeciras ha informado este domingo de nuevas actuaciones dentro de las obras de modernización de la avenida Blas Infante. A partir de las 17:00 de esta tarde, está previsto que se inicien los trabajos de fresado y asfaltado en la glorieta que conecta Blas Infante con la avenida Virgen del Carmen, además de la sobreelevación de los cuatro pasos de peatones situados en esa vía. Según el Consistorio, estas labores se realizarán en horario de tarde-noche para minimizar las molestias al tráfico y a los vecinos.

La nota municipal recoge declaraciones del alcalde, José Ignacio Landaluce, quien ha destacado el “buen ritmo” y el “notable avance” de una intervención que, según afirma, “va a transformar por completo una de las principales arterias de la ciudad para convertirla en una vía moderna, funcional y plenamente accesible”.

Sin embargo, el optimismo del comunicado contrasta con la realidad sobre el terreno. Las obras —iniciadas el pasado mes de febrero— acumulan ya un retraso superior a un mes respecto al calendario previsto en el pliego del contrato, que estimaba una duración de ocho meses para el conjunto de la actuación. Es decir, debían haber concluido a comienzos de octubre. A día de hoy, casi a mediados de noviembre y con la temporada navideña a las puertas, el Ayuntamiento no ha ofrecido aún una fecha de finalización.

Un proyecto que busca “reconectar” la ciudad

El alcalde insiste en que la remodelación “no es una simple obra urbana, sino un proyecto de ciudad que unirá dos zonas estratégicas, reforzará la movilidad sostenible, mejorará la seguridad vial y revitalizará la actividad comercial del entorno”. La actuación forma parte de la Agenda Urbana 2030 de Algeciras y cuenta con financiación procedente de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, además de la aportación municipal.

Landaluce recordó también que el pasado viernes se reabrió al tráfico de garajes y al transporte público el tramo comprendido entre Capitán Ontañón y Virgen del Carmen, tras finalizar los trabajos de asfaltado, señalización y pintado. “Supone un paso significativo en el desarrollo de esta intervención”, señaló el regidor.

El entronque entre Blas Infante y Capitán Ontañón, con la reforma prevista. / Ayto. Algeciras

El proyecto contempla una transformación profunda del tramo situado frente al parque María Cristina. La avenida pasará de tener dos carriles por sentido a uno solo de 3,5 metros de anchura, con la calzada al mismo nivel que la acera para mejorar la accesibilidad. Solo se duplicará el carril en la esquina con la avenida de las Fuerzas Armadas, para permitir el giro a la derecha.

La mediana central, que se mantendrá ajardinada, reducirá su anchura para ganar espacio peatonal, y desaparecerá la bancada de parterre para integrar mejor el conjunto. También se eliminará la posibilidad de girar a la izquierda desde Alfonso XI hacia Fuerzas Armadas.

La estatua de Alfonso XI será desplazada ligeramente para habilitar un paso de peatones más amplio en la entrada principal del parque. El nuevo pavimento combinará adoquines en la calzada con aceras renovadas y zonas reservadas para carga y descarga.

El objetivo es reducir la intensidad y velocidad del tráfico rodado, facilitar el tránsito peatonal y “acercar” el parque María Cristina al corazón urbano eliminando barreras visuales.

Continuación de la Zona de Bajas Emisiones

Estas obras forman parte del despliegue de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de Algeciras, un proyecto que comenzó con la peatonalización parcial de Capitán Ontañón y la intervención en el Llano Amarillo. En Blas Infante se replican los criterios de movilidad sostenible aplicados en esas áreas: ampliación de aceras, mejora de accesibilidad y reducción de la superficie destinada al coche privado.

Pese a las mejoras previstas, los retrasos han generado cierta inquietud entre vecinos y comerciantes del entorno, preocupados por el impacto de los cortes de tráfico y el posible solapamiento de las obras con la campaña navideña.