Algeciras licita la rehabilitación del histórico edificio de la calle Regino Martínez, antigua sede del Banco de España

Durante dos años, los algecireños han aprendido a convivir con un paisaje urbano insólito: un conjunto de vallas amarillas protegiendo —o más bien señalando— la decadencia de la fachada del antiguo Banco de España. Pero todo ciclo tiene su final. El Ayuntamiento de Algeciras ha sacado por fin a licitación las obras de restauración de la fachada de este edificio, hoy sede municipal, situado en la calle Regino Martínez o popularmente conocida como calle Ancha.

El contrato contempla una inversión total de 172.603 euros, procedentes del Plan Cádiz Marcha 2025 de la Diputación Provincial. Los trabajos, con un plazo de ejecución estimado de cinco meses, incluyen la rehabilitación integral de la fachada principal y el cambio de la carpintería exterior de madera, que ha llegado a un grado de deterioro que impide incluso sustituir los cristales rotos con seguridad.

La intervención, según el proyecto técnico titulado Mejoras de fachada del edificio municipal en la calle Regino Martínez, persigue mejorar tanto la imagen urbana como la eficiencia energética del inmueble, cuyas carpinterías carecen de doble acristalamiento o rotura de puente térmico. Todo ello se hará respetando la composición original de la fachada, protegida en el Catálogo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el grado 3 de protección, lo que obliga a conservar íntegramente su aspecto exterior y su escalera principal.

Una joya decimonónica con grietas de siglo XXI

El edificio, levantado en el siglo XIX para albergar la sucursal del Banco de España en Algeciras, es una de las piezas arquitectónicas más reconocibles del centro histórico. De proporciones equilibradas y fachada simétrica, se organiza en torno a un patio central y tres plantas de altura. Su zócalo de piedra, los balcones de hierro forjado y los ventanales enmarcados con molduras clásicas definen un estilo sobrio y monumental que sobrevivió a las transformaciones del siglo XX.

Sin embargo, el paso del tiempo, la humedad y cierta dejadez administrativa han dejado su huella: fisuras en el mortero, manchas, escorrentías y pérdidas de material en el revestimiento. El aplacado de piedra de la planta baja muestra la suciedad y el daño acumulado por limpiezas inadecuadas, mientras que las rejas de hierro negro presentan pequeñas faltas de pintura, como si hubieran envejecido sin rencor, pero con dignidad.

El proyecto de restauración propone una intervención mínima y respetuosa, centrada en devolver estabilidad y limpieza al conjunto sin alterar su fisonomía original. No habrá, por tanto, revoluciones arquitectónicas, sino una operación de cirugía conservadora que permita al edificio recuperar su prestancia sin traicionar su memoria.

Dos años de espera entre vallas y resignación

La noticia llega tras dos años de vallado en la emblemática calle peatonal Regino Martínez, donde el edificio se alza como una metáfora de la paciencia ciudadana. Desde que una grieta se abrió paso en su fachada en 2023, el Ayuntamiento optó por acotar el perímetro “por precaución”. Las vallas se convirtieron entonces en parte del paisaje cotidiano: testigos mudos de procesiones y carnavales. Algunos vecinos las bautizaron con humor como “el nuevo mobiliario urbano”, y no faltó quien temiera echarlas de menos el día que las retiren.

A partir de ahora, si el calendario se cumple, las vallas tienen los días contados. La licitación permanecerá abierta hasta el 26 de noviembre, fecha límite para la presentación de ofertas, y una vez adjudicado el contrato, las obras deberían arrancar a comienzos de 2026. Será entonces cuando los algecireños puedan volver a caminar por su acera de siempre sin mirar hacia arriba con desconfianza.