Cortes de tráfico y cambios en las líneas de autobús por las obras en la avenida Blas Infante de Algeciras

El Ayuntamiento de Algeciras ha informado a los vecinos de la avenida Blas Infante sobre las medidas provisionales de tráfico que se aplicarán durante los próximos días con motivo del avance de las actuales obras de remodelación en la vía. Los trabajos, que se centran ahora en el tramo comprendido entre la glorieta Virgen del Carmen y la avenida Capitán Ontañón, obligarán a cortar los accesos a varios garajes y modificarán temporalmente el recorrido de varias líneas de autobús urbano.

El teniente de alcalde delegado de Participación Ciudadana, Jorge Juliá, y la teniente de alcalde delegada de Urbanismo, Yéssica Rodríguez, mantuvieron una reunión informativa con los administradores de fincas de los edificios afectados, en la que también participaron técnicos municipales. En el encuentro se explicó que entre el 4 y el 7 de noviembre (ambos inclusive) se prohibirá la entrada y salida de los garajes de los edificios Pérez Blázquez, María Cristina, Centro Blas Infante y Fuerte Santiago, debido a los trabajos de fresado y asfaltado que se ejecutarán en la calzada.

Aunque las labores se desarrollarán en horario diurno, de 8:00 a 20:00, los accesos a los garajes permanecerán cerrados durante todo el periodo indicado. Para reducir el impacto entre los residentes, el Consistorio ha gestionado con la Autoridad Portuaria la habilitación de una bolsa de aparcamiento provisional, que podrán utilizar los vecinos y usuarios de los edificios afectados mientras duren las actuaciones.

En cambio, los garajes con entrada por las calles Periodista Pepe Vallecillo y Periodista José Luis Tobalina podrán seguir utilizándose con normalidad, ya que estas vías se mantendrán despejadas para garantizar la fluidez del tráfico y el acceso de los residentes.

Cambios en las líneas de autobús urbano

Las obras en la prolongación de la avenida Blas Infante también obligarán a realizar ajustes temporales en el transporte público. Según ha informado la empresa Algesa CTA, el corte de tráfico en esta vía afectará a las líneas 1, 2, 3 y 5 en dirección a la zona norte de la ciudad.

A partir de la parada situada junto a la estatua de Paco de Lucía, los autobuses darán la vuelta en la siguiente rotonda para dirigirse hacia la estación de autobuses San Bernardo y continuar por el Secano hasta conectar de nuevo con Blas Infante.

En la intersección de avenida Blas Infante con calle Regino Martínez (Calle Ancha), las líneas 1 y 3 realizarán un cambio de sentido para retomar su recorrido habitual, mientras que las líneas 2 y 5 seguirán por la avenida Fuerzas Armadas en dirección norte.

Por este motivo, los usuarios que normalmente emplean las paradas de Capitán Ontañón y frente al edificio Rotabel deberán desplazarse a la parada de Blas Infante con Regino Martínez, que funcionará como alternativa durante las obras.

La línea 4 (dirección Hospital) también verá modificado su itinerario: no circulará por la avenida Virgen del Carmen y desviará su recorrido por la calle Príncipes de España hasta conectar con la avenida Fuerzas Armadas, retomando allí su trayecto habitual.

Las paradas situadas junto a Emalgesa, frente a El Corte Inglés y junto a la Audiencia quedarán temporalmente fuera de servicio, y se habilitarán como alternativas las paradas situadas junto a la iglesia de San Antonio y frente a la Comisaría de la Policía Nacional, respectivamente.

Desde Algesa CTA se ha agradecido la comprensión de los usuarios y se ha recordado que las modificaciones serán temporales, manteniéndose solo mientras duren las obras en la avenida Blas Infante.