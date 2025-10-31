Algeciras pone en marcha una planta solar para recargar sus autobuses eléctricos

La movilidad urbana de Algeciras da un nuevo paso hacia la sostenibilidad. El Ayuntamiento ha puesto en funcionamiento una planta solar fotovoltaica destinada a recargar los autobuses eléctricos de la empresa pública CTA-Algesa, responsable del transporte urbano de viajeros. La instalación, ya operativa, permitirá alimentar los puntos de carga de la flota eléctrica y reducir la huella de carbono del servicio.

Los trabajos se han ejecutado en la cubierta principal de las instalaciones de Actividades de Limpieza y Gestión, situadas en el paraje de Botafuegos, sobre la nave de almacén y los boxes de mantenimiento. Según explicó la teniente de alcalde delegada de Alumbrado, Yessica Rodríguez, acompañada por el responsable de Movilidad Urbana, Jacinto Muñoz Madrid, esta actuación “responde a la necesidad de dotar al servicio de un sistema de recarga limpio y eficiente para los nuevos vehículos eléctricos”.

La planta, de 186,48 kilovatios pico de potencia, está compuesta por 336 módulos fotovoltaicos y dos inversores DC/AC, que transforman la corriente continua en corriente alterna para su uso. Además, se ha completado la instalación con el correspondiente sistema eléctrico, cuadros de control y cableado.

Con esta infraestructura, el Ayuntamiento estima que se generarán anualmente unos 306.584 kilovatios hora, una cifra que se traduce en la reducción de 144.050 kilogramos de dióxido de carbono emitidos a la atmósfera cada año. En términos medioambientales, equivale a plantar más de 7.000 árboles o retirar unos 60 coches de circulación.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, al volante de uno de los autobuses 100% eléctricos. / Vanessa Pérez

El proyecto ha supuesto una inversión de 133.900 euros (sin IVA), financiada con fondos europeos Next Generation en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, dentro de su convocatoria extraordinaria de 2023.

Rodríguez y Muñoz subrayaron que esta iniciativa “se enmarca en la estrategia municipal de modernización del transporte urbano” impulsada por el alcalde, José Ignacio Landaluce, y que dio un salto cualitativo con la incorporación de diez autobuses eléctricos a la flota de CTA-Algesa en febrero de 2024.

“No se trata solo de renovar los vehículos, sino de hacerlo con una infraestructura energética sostenible que garantice su funcionamiento sin aumentar el impacto ambiental”, concluyó Rodríguez.