Una hora y media de viaje en el bus urbano de Algeciras: la odisea viral de un pasajero que solo quería ir a Getares

“El autobús urbano en Algeciras, una experiencia ideal para echar la mañana, si no tienes nada mejor que hacer”. Así comienza el testimonio que este lunes ha hecho reír —y asentir con resignación— a media ciudad. Lo firma Leandro CasPue, un vecino que decidió contar en redes su epopeya matutina para llegar desde La Granja hasta Getares. Un trayecto de apenas ocho kilómetros que, según relata con precisión suiza, se convirtió en una travesía de una hora y media.

A las 8:43, puntual, llegó este algecireño a la parada. La aplicación oficial (BusKBus) le prometía la llegada del autobús de la línea 3 en veinte minutos. Veinte minutos después, la promesa se renovó: “faltan 14”. A las 9:17, la espera se acortaba: “faltan 3”. Y finalmente, a las 9:23, el milagro rodante se hizo presente. “Llegó: 40 minutos de espera para montarnos. Vamos a ver a qué hora llegamos”, escribió el pasajero, que ya había convertido su trayecto en un pequeño experimento sociológico.

El desenlace llegó a las 10:14, con un triple emoji de celebración. “Llegamossss!!! Una hora y media para ir de La Granja a Getares. Más, que de Algeciras a Jerez, Cádiz o Málaga”.

El mensaje, tan ingenioso como desesperanzador, ha generado una cascada de comentarios entre usuarios que reconocen en su relato una rutina demasiado familiar. Porque el humor, en Algeciras, suele ser el último refugio de los pacientes del bus urbano.

Ya el pasado 22 de septiembre, el periódico Europa Sur publicaba un artículo de opinión titulado Nos merecemos un transporte en condiciones, firmado por Jorge del Pino Castillo, que describía con la misma mezcla de indignación y cariño la odisea diaria de las barriadas. “Las barriadas de Algeciras permanecen desconectadas, abandonadas, aisladas. Los autobuses tardan hasta más de media hora en ir y venir (si es que vienen)”, decía.

Panel de autobuses en la calle Sindicalista Luis Cobos. Tiempo de espera: "+30m" / E.S.

Mientras tanto, los viajeros siguen haciendo de cada trayecto una aventura cronometrada, con paradas que se convierten en puntos de meditación forzada y autobuses que aparecen con la puntualidad de un cometa Halley.

En palabras de Leandro CasPue, quizá el resumen más certero del sentir general sea el suyo: el bus urbano de Algeciras no te lleva donde quieres, sino donde el destino —y la paciencia— te permitan.