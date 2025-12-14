Hay fechas en el año marcadas en rojo en el calendario cultural. En ciertos espacios, como es la Galería Municipal Manolo Alés en La Línea de la Concepción, se produce un viaje sensorial y subyacente cuando atraviesas sus puertas. Te ves envuelto en la poesía visual muda que dan sus paredes llenas de esculturas, pinturas, fotografías y otras disciplinas artísticas de los 82 artistas participantes en esta XV edición de Regalarte. Algunos noveles y otros que ya tienen un nombre en este mundillo, pero que se combinan en perfecta armonía, en conexión con lo aparentemente inconexo y haciendo más visible lo invisible de la mano de su directora, Macarena Alés. Hasta el próximo 9 de enero puede ser visitada y adquirir sus obras a la venta con precios de distinta cuantía, ajustados a todos los bolsillos. Como dejaba escrito Phylicia Rashad, actriz y cantante estadounidense: "Antes de hablar, los niños cantan. Antes de escribir, dibujan. Apenas se paran, bailan. El arte es fundamental para la expresión humana". Todo un orgasmo visual para tus sentidos.