Corría el año 1818 y Europa apenas empezaba a recuperarse de las Guerras napoleónicas y del “año sin verano” (1816), marcado por la hambruna provocada por un clima gélido que azotó al hemisferio norte destruyendo las cosechas, a causa de una alteración climática inducida por la masiva erupción del volcán Tambora en la lejana Indonesia.

Joseph Mohr era un joven sacerdote asistente en la parroquia de St. Nicholas de Obendorf, una aldea cercana a la ciudad austriaca de Salzburgo. En un frío día de diciembre de 1818, Mohr recorrió a pie los tres kilómetros de caminos nevados que separaban Obendorf de la vecina ciudad de Arnsdorf, en busca de su amigo el maestro de escuela y organista Franz Xaver Gruber. En su bolsillo un folio con un poema de seis estrofas, escrito dos años antes, que había titulado Stille Nacht, heilige Nacht (Noche de paz) y su intención era que Gruber pusiera música a sus palabras para poder cantarlas en su iglesia aquella Nochebuena.

Mohr le pidió a su amigo que idease una composición con acompañamiento de guitarra, en razón de que el órgano de la parroquia de St. Nicholas no funcionaba por culpa de los ratones que habían roído los fuelles del instrumento. En pocas horas Gruber compuso una melodía para el villancico que se estrenaría en la Misa de Navidad interpretada por dos voces solistas y el coro. Morh como tenor y tocando la guitarra y Gruber con voz de bajo. El villancico fue consuelo y esperanza para la pobre gente de aquel pueblo alpino maltratado por la invasión napoleónica. La melodía sencilla y el mensaje de paz emocionaron a aquellos que lo escucharon pro primera vez y el viaje de Noche de Paz alrededor del mundo comenzó lentamente.

La canción se extendió al incluirlas las familias agrícolas en sus cancioneros. De Austria pasó a Alemania y Rusia y los misioneros e inmigrantes alemanes la extendieron al Reino Unido, Norteamérica y todos los países cristianos. Durante los dos últimos siglos, Noche de Paz se ha traducido a 300 idiomas y ha sido grabado por innumerables cantantes desde Bing Crosby hasta Mariah Carey y aunque solo fuese fugazmente, cuando lo entonaron en las trincheras de Flandes durante la I Guerra Mundial, soldados alemanes y aliados, logró parar la guerra el día de Navidad.