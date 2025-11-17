Adiós a la tarta de cumpleaños tradicional en el Campo de Gibraltar: esta es la nueva propuesta de una pastelería que causa furor en las redes sociales

La costumbre de encender velas en el día del cumpleaños tiene sus orígenes en antiguas civilizaciones. En la antigua Grecia, por ejemplo, se creía que las velas tenían un vínculo directo con los dioses. Algunos relatos sugieren que los griegos solían encender velas en los cumpleaños de los dioses y pedían deseos mientras las soplaban. Esta práctica podría haber sentado las bases para la tradición moderna de los cumpleaños.

Hoy en día, soplar las velas colocadas sobre una tarta en el cumpleaños es un acto simbólico en el que se celebra otro año de vida y se espera un futuro lleno de esperanzas y deseos cumplidos.

En la actualidad, otra tendencia en alza, especialmente entre los más pequeños es la smash cake. Se trata de crear un recuerdo dulce y divertido del primer cumpleaños de nuestros peques en fotografía, en una escena donde el bebé es fotografiado comiendo tarta, se mancha, la destroza… El resultado de esta tendencia exportada de Estados Unidos son unas imágenes divertidas y coloridas.

En las Pastelerías Okay, en el Campo de Gibraltar proponen otra opción alternativa a la tradicional tarta: el croissant gigante. Puedes elegir el tamaño, el sabor del relleno y la decoración y topping. De esta manera, puedes triunfar con un original dulce completamente personalizado. También se elaboran palmeras gigantes con coberturas a elegir.

De momento, pese al furor que ha despertado en las redes, los dulces de Okay como el espectacular croissant gigante están de momento disponibles solo en Campo de Gibraltar y Estepona, pues no hacen envíos.

¿Qué son las pastelerías Okay?

Esta iniciativa completamente innovadora parte de Pastelerías Okay, cuyo primer establecimiento se fundó en 1961.Entonces su nombre era “Jockey”, denominándose igual que el conocido establecimiento de la capital de España, de hecho, los clásicos linenses aún se refieren a este establecimiento como “Yoki” (Jockey). Nació dedicada a la elaboración de una amplia y variada gama de productos, con un obrador artesanal propio. Actualmente, once son los establecimientos que conforman el grupo Okay en La Línea de la Concepción, Algeciras y San Roque.