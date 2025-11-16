Así es la última selva de Europa que se encuentra en este idílico rincón de la provincia de Cádiz

A lo largo y ancho de la provincia gaditana queda muchísimo por descubrir, especialmente en el Campo de Gibraltar, donde viven más de 275.571 habitantes.

Algeciras, el mayor municipio de esta comarca, es famoso por poseer el Puerto de la Bahía de Algeciras que se ha convertido en el motor económico del Campo de Gibraltar, por ejemplo. Aunque cuenta con otros tesoros verdaderamente únicos en Europa.

Es el caso de Los Alcornocales, declarado Parque Natural en 1989. Se le conoce como una de las últimas selvas de Europa. Se extiende desde la sierra hasta el Parque Natural del Estrecho. Se trata de un destino imprescindible para los amantes de la aventura, de la naturaleza y el senderismo. Este paraíso resulta ideal para desconectar de todo y conectar con uno mismo con la naturaleza como billete de ese viaje.

No es necesario ser un experto en flora y fauna para disfrutar de las 170.000 hectáreas de bosques de alcornoques que alberga, así como de su rica biodiversidad. Muchos y muchas ignoran su atracción por los entornos verdes hasta que llegan a este maravilloso parque natural.

Parque Natural de los Alcornocales. / Turismo Cádiz

La gran extensión del parque posibilita su acceso desde diferentes núcleos poblacionales como Jimena de la Frontera. Entre las colinas de alcornoques y olivos se pueden ver imponentes toros bravos en su hábitat preferido.

A tan sólo 13 kilómetros más al norte de Los Barrios encontrarás el inicio de una de las más bellas excursiones en Los Alcornocales: el sendero circular de Valdeinfierno que se puede completar en un par de horas. En el sendero encontrarás un arroyo y caminarás a la sombra del bosque.

En el centro de visitantes de El Aljibe, donde se guardan muchísimas muestras de corcho para realizar una estimación y evolución de su calidad.

En este parque puedes: