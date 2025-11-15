Esto es lo que enamora de Tarifa en otoño: “El contraste de las montañas, los molinos de viento y el horizonte infinito hacen que la experiencia sea inolvidable”

La Puerte de Jerez, conocida como 'El Arco', en Tarifa.

Uno de los grandes legados romanos fue la fundación de este lugar en el siglo I. Sin embargo, su nombre es fruto de la impronta árabe, pues procede de Tarif Ibn Malluk, jefe berberisco que acompañaba a Tarik ben Zeyad, caudillo árabe que derrotara a Don Rodrigo. Estos orígenes digna de una película de la época de oro del cine son la base de un municipio vibrante en la actualidad.

Tarifa, destino turístico y deportivo mundial ultra conocido por las olas de sus paradisíacas playas de arena dorada, tampoco decepciona cuando se deja atrás el verano. Sus aguas turquesas enamoran -y de qué manera-, pero suponen un aliciente de los muchísimos que posee, también, en otoño. No es una exageración, lo que se vive en el sur del sur de Europa esta época del año es único.

Vista desde El Mirador del estrecho, en Tarifa.

Desde el Mirador del Estrecho (N-340a, Km. 91) ver el atardecer se convierte en una experiencia casi espiritual. Tras las nubes se observa imponente el Peñón de Gibraltar y el norte de África se vislumbra cercano. “El contraste de las montañas, los molinos de viento y el horizonte infinito hacen que la experiencia sea inolvidable”, asegura Paquiño.

Avistamiento de delfines y ballenas en el Estrecho de Gibraltar (Tarifa). / andalucia.org

En sus playas, donde el océano Atlántico y el mar Mediterráneo se confunden también puedes disfrutar del avistamiento de delfines y ballenas , t anto en otoño como en invierno.

anto en otoño como en invierno. Otro show que atrae a numerosos turistas hasta Tarifa es la migración de aves. El Estrecho de Gibraltar es, junto con el del Bósforo, en Turquía, uno de los puntos más transitados por las aves. Éstas realizan cada año su viaje de ida y vuelta al continente africano desde los lugares de cría ubicados en Europa. Entre los meses de marzo y mayo, por un lado, y entre agosto y octubre son idóneos para observalas. Es por ello que, empresas especializadas ofrecen excursiones y tours con guías profesionales expertos en la observación de aves.

La gastronomía variada y con productos cercanos merece la pena ser degustada plácidamente también en otoño. La Lola Bar de Tas, El Ancla o el Restaurante La Pescadería son apuestas seguras, pero sólo tres menciones de muchas. Es mejor descubrirlas.

El conjunto arqueológico de Baelo Claudia en Tarifa.