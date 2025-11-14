Algunos rinconces del Campo de Gibraltar ya huelen a Navidad, y todo empieza —como es tradición— desde Palmones. El restaurante El Copo, referencia gastronómica en Los Barrios y uno de los establecimientos más emblemáticos de la comarca, volvió a encender este jueves 13 de noviembre la iluminación con la que da la bienvenida a las fiestas cada año. Lo hizo en la calle El Trasmallo, el pequeño rincón del barrio marinero que su propietario, Manuel Moreno Rojas, transforma por iniciativa propia en un escenario luminoso que marca, para muchos, el arranque oficioso de la temporada navideña.

Vecinos y curiosos se acercaron para presenciar el momento en el que las luces se encendían casi al unísono, rodeando fachadas y balcones con tonos cálidos que rompen la oscuridad del otoño. No es un acto institucional ni un espectáculo organizado por el Ayuntamiento: es el gesto personal de Manolo —como todo el mundo lo llama—, que desde hace años se encarga de decorar e iluminar la calle a su costa, movido por una mezcla de entusiasmo festivo y amor por su barrio.

Tras el encendido, Manolo y su familia —sus hijas Estrella, Divina, Gema y Vanessa, y su esposa María Rosario Sánchez Rivera— invitaron a los asistentes a polvorones y mantecados, reforzando un ambiente que cada noviembre se convierte ya en una seña de identidad de la zona. Dentro del restaurante, el espíritu navideño es igualmente visible: un belén y un árbol ornamentado presiden el salón de entrada, junto a una botella de anís El mono, adelantando la atmósfera cálida que caracteriza estas fechas en El Copo.

En Palmones, todos parecen detenerse un momento para saludar y abrazar a Manolo. “Es como un rey querido”, comentaba una vecina mientras sonaban los primeros villancicos. No en vano, la Navidad tiene para él un significado especial: nació un 29 de diciembre, a medio camino entre Nochebuena y Nochevieja, y este año se prepara para celebrar sus 75 años rodeado —como siempre— de su familia, sus clientes y su barrio.

Con este encendido, El Copo vuelve a convertirse en el primer punto del Campo de Gibraltar en dar luz a la Navidad, un gesto que se ha consolidado como tradición y que cada año atrae a más personas deseosas de sentir que, al menos en Palmones, las fiestas empiezan un poco antes.