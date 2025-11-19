Ildefonso Vergara y un siglo de flamenco a través de la radio

El doctor e investigador en flamenco Ildefonso Vergara presentará en Algeciras el próximo lunes, 24 de noviembre, su libro 100 años de radio, la historia de la radio y el flamenco como clase magistral para el alumnado del aula de mayores Julia Traducta. El acto tendrá lugar en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (antigua Politécnica) y se encuentra igualmente abierto a la ciudadanía.

Cien años de flamenco y radio aborda una temática inédita: la evolución del flamenco a través de las ondas radiofónicas desde 1924 hasta la actualidad. Un análisis cronológico y geográfico en España y en el extranjero. Su enfoque destaca cómo la radio ha sido crucial para la socialización y difusión del flamenco, permitiendo que esta manifestación artística llegara a audiencias masivas y se consolidara como patrimonio cultural compartido.

El libro supera las 1.000 páginas, incluye documentación visual y sonora, con más de 800 imágenes y más de 200 códigos QR que permiten acceder a grabaciones históricas, enriqueciendo la experiencia del lector.

La obra destaca por su originalidad en varios aspectos fundamentales, tanto por su enfoque como por su contenido: Tema poco explorado, hasta su publicación, la relación entre el flamenco y la radio no había sido tratada de manera sistemática y profunda. El enfoque interdisciplinario de la obra combina: musicología, historia de los medios de comunicación, antropología cultural y sociología del arte. Esto le da una perspectiva novedosa y permite abordar el flamenco no solo como expresión artística, sino también como fenómeno mediático y social. El uso de fuentes primarias, esto es, archivos sonoros, programaciones históricas, entrevistas con figuras clave de la radiodifusión y el material hemerográfico ha dado como resultado un trabajo documental único, con materiales poco accesibles e inéditos.

ldefonso Vergara Camacho

ldefonso Vergara Camacho es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Sevilla. Doctor por la Universidad de Sevilla en el programa de Flamenco: “El Flamenco, acercamiento multidisciplinar a su estudio”.

Comienza su trabajo en la radio profesional en Radiocadena Española en Huelva en 1986. Se incorporará a la Cadena Ser en 1990, en Radio Almonte, Radio Huelva y desde 1992 en Radio Sevilla, donde ocupa el puesto de director Comercial Regional de la Cadena Ser en Andalucía. La labor como ejecutivo de la radio se ha alternado con la intervención y asesoramiento en temas relacionados con el flamenco en diferentes espacios radiofónicos y publicaciones escritas de la Cadena Ser.

Entre 1992 y 1996 realiza periódicamente programas de flamenco en Radio Sevilla, entrevistando a las principales figuras del flamenco del momento, especialmente a la mayoría de los contertulios de la mítica “Tertulia flamenco de Radio Sevilla”, como Rafael Belmonte, Luis Caballero, Naranjito de Triana, Matilde Coral o Manuel Mairena, entre otros.

En la actualidad, combina su profesión con la labor de investigador e intervenciones en conferencias, colaboraciones con publicaciones especializadas, dirección de los Cursos de Verano de flamenco de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona y colabora como docente en el Máster Interuniversitario de las universidades andaluzas en la UCA: “Investigación y Análisis del Flamenco” en el Campus de Jerez de la Frontera.

A partir de la Tesis doctoral sobre la radio y el flamenco se ha especializado en esta temática impartiendo numerosas conferencias. Otra de las temáticas que aborda son los Fandangos de Huelva con investigaciones que han dado luz al interesante mundo de los fandangos de esta provincia. También ha desarrollado en diferentes ciclos El flamenco y su relación con la tauromaquia. Por último, como profesional de la comunicación e investigador del flamenco ha abordado en varios congresos, eventos de Marketing, en del mundo de las marcas y la publicidad temas como: El flamenco, la imagen de España en el mundo.