La Guardia Civil detiene a un conductor tras descubrir que transportaba 865 kilos de hachís cuando iba a ponerle una multa de tráfico

Una operación del Subsector de Tráfico de Cádiz y del Puesto Principal de la Guardia Civil de Los Barrios ha culminado con la detención de un conductor que transportaba 865 kilos de hachís ocultos en el interior de una furgoneta. El hombr, que ha ingresado en prisión provisional, se enfrenta ahora a posibles penas de hasta seis años de prisión por un presunto delito contra la salud pública y otro de conducción temeraria.

Los hechos ocurrieron en la carretera A-381, a la altura del término municipal de Los Barrios. Dos motoristas de la Agrupación de Tráfico habían interceptado una furgoneta para notificar al conductor una infracción de circulación. Sin embargo, durante el proceso de identificación, el individuo decidió huir, iniciando una peligrosa maniobra evasiva a gran velocidad.

La fuga se prolongó durante varios kilómetros y estuvo marcada por maniobras temerarias que pusieron en riesgo a otros usuarios de la vía. Gracias a la coordinación entre los agentes de Tráfico y las patrullas de seguridad ciudadana de Los Barrios, el vehículo pudo ser finalmente interceptado sin que se produjeran heridos.

Una vez detenido el vehículo, los agentes comprobaron que en su interior se transportaban numerosos fardos de hachís. Tras su traslado a dependencias oficiales, el pesaje confirmó un total de 865 kilos de droga.

El conductor opuso resistencia durante la detención, según fuentes policiales. Finalmente, fue arrestado como presunto autor de un delito contra la salud pública y otro de conducción temeraria. Tanto él como las diligencias instruidas y los efectos intervenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que ordenó su ingreso en prisión de manera provisional.